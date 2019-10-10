В ноябре пройдёт лично-командный чемпионат РБ по вольной борьбе
Со 2 по 3 ноября в Улан-Удэ состоится лично-командный чемпионат Республики Бурятия по вольной борьбе. Местом проведения станет спортивная школа олимпийского резерва №10.
Участвовать в соревнованиях будут команды из Бурятии. На чемпионат допускаются спортсмены 2002 года рождения и старше в весовых категориях: до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг. Соревнования проводятся по действующим правилам UWW.
Победители и призёры в личных соревнованиях определяются по лучшему техническому результату. Командные места между спортивными школами определяются по олимпийской системе. Победители, призёры и тренеры победителей в каждой весовой категории награждаются медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы Республики Бурятия.
Программа соревнований
1 ноября
14:00 - 16:00 Мандатная комиссия
16:00 - 16:30 Совещание судей и представителей команд
16:30 - 17:00 Жеребьёвка во всех весовых категориях
2 ноября
08:30 - 09:00 Медицинский осмотр и взвешивание, весовые категории мужчины: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг
11:00 - 18:00 Предварительные и полуфинальные поединки в весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг
16:00 - 16:30 Торжественная церемония открытия
3 ноября
08:30 - 09:00 Взвешивание финалистов и участников утешительных поединков (провес 2 кг)
11:00 - 13:00 Утешительные поединки в весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг
13:00 - 15:00 Финальные поединки за 3-5 места, 1-2 места, награждение призёров и победителей 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг
В Улан-Удэ определят лучших борцов-вольников Бурятии
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