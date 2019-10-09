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Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»

Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»
Общество, 
Клип рэпера выпущен ко дню рождения Владимира Путина

Уроженец Улан Удэ Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, выпустил клип на трек «Седьмое октября». Название песни отсылает к дате рождения президента России Владимира Путина. Видеоклип появился в паблике Хаски 7 октября за десять минут до полуночи с комментарием: «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел».

Известно, что «Седьмое октября» - новая версия трека, который был записан ещё в 2011 году. 

На кадрах нового клипа можно увидеть полуразрушенную, обшарпанную комнату, а в центре на стене – портрет чиновника – такие картины обычно висят на стенах госучреждений. Человек на портрете смутно напоминает самого Хаски.

В течение клипа лицо, изображенное на картине стареет, но герой все ещё держит её на стене. Затем он наконец снимает портрет и видит за ним дыру в стене. Через эту дыру Хаски видит водопад и горы - прекрасный мир, который был до этого скрыт. 



В тексте песни упоминаются произошедшие события в стране, имена известных людей и так далее: 

«Я скольжу, как водомерка
По улице Кадырова, проспекту Ротенберга
Далекий и ничей, как Сургутнефтегаз»

Далее в рефрене повторяется строчка «Обычный день». За один день клип набрал почти 383 тысячи просмотров. Пользователи Сети пишут: «Сильно. Рад, что такое выходит в тренды. Люди в России просыпаются. Медленно, но верно», «Хаски не отмалчивается, за это большое уважение! У всех артистов есть те же инструменты для высказывания, что и у тебя, но они боятся, а ты нет!», «Надеюсь, картина со стены свалится как можно скорее и окружающая ее деревянная рамка в том числе…».


Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Хаски выпустил 27-минутный фильм под названием «Люцифер». Картина носит документальный характер и в то же время является своеобразным перформансом. В мае рэпер выпустил новый клип на песню «Детка-Голливуд». Это старый трек из альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» 2017 года.

клип
 
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