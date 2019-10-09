Рэпер Хаски из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»



Известно, что «Седьмое октября» - новая версия трека, который был записан ещё в 2011 году.



На кадрах нового клипа можно увидеть полуразрушенную, обшарпанную комнату, а в центре на стене – портрет чиновника – такие картины обычно висят на стенах госучреждений. Человек на портрете смутно напоминает самого Хаски.



В течение клипа лицо, изображенное на картине стареет, но герой все ещё держит её на стене. Затем он наконец снимает портрет и видит за ним дыру в стене. Через эту дыру Хаски видит водопад и горы - прекрасный мир, который был до этого скрыт.













В тексте песни упоминаются произошедшие события в стране, имена известных людей и так далее:



«Я скольжу, как водомерка

По улице Кадырова, проспекту Ротенберга

Далекий и ничей, как Сургутнефтегаз»



Далее в рефрене повторяется строчка «Обычный день». За один день клип набрал почти 383 тысячи просмотров. Пользователи Сети пишут: «Сильно. Рад, что такое выходит в тренды. Люди в России просыпаются. Медленно, но верно», «Хаски не отмалчивается, за это большое уважение! У всех артистов есть те же инструменты для высказывания, что и у тебя, но они боятся, а ты нет!», «Надеюсь, картина со стены свалится как можно скорее и окружающая ее деревянная рамка в том числе…».







Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Хаски выпустил 27-минутный



Как сообщал «Байкал-Daily», в июле Хаски выпустил 27-минутный фильм под названием «Люцифер» . Картина носит документальный характер и в то же время является своеобразным перформансом. В мае рэпер выпустил новый клип на песню «Детка-Голливуд». Это старый трек из альбома «Любимые песни (воображаемых) людей» 2017 года.

Уроженец Улан Удэ Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, выпустил клип на трек «Седьмое октября». Название песни отсылает к дате рождения президента России Владимира Путина. Видеоклип появился в паблике Хаски 7 октября за десять минут до полуночи с комментарием: «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел».