Ребёнок плохо разговаривает и не знает, где живёт
Вечером 17 сентября на улице Антонова нашли мальчика, который находился один на улице. Горожане обратились в отдел полиции №1.
Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили ребёнка на детской площадке.
Мальчик рассказал сотрудникам, что его зовут Олег. Ребёнку на вид четыре года, разговаривает плохо, не знает данные родителей и место своего жительства.
В настоящее время ребёнок помещён в реабилитационный центр. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Граждан, обладающих сведениями о родных ребёнка, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-983-457-20-01, 44-02-02, 102 (112).
В Улан-Удэ ищут родителей потерявшегося мальчика
Общество, Фото:
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