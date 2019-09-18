В Улан-Удэ ищут родителей потерявшегося мальчика

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Ребёнок плохо разговаривает и не знает, где живёт



Вечером 17 сентября на улице Антонова нашли мальчика, который находился один на улице. Горожане обратились в отдел полиции №1.



Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили ребёнка на детской площадке.



Мальчик рассказал сотрудникам, что его зовут Олег. Ребёнку на вид четыре года, разговаривает плохо, не знает данные родителей и место своего жительства.



В настоящее время ребёнок помещён в реабилитационный центр. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Граждан, обладающих сведениями о родных ребёнка, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-983-457-20-01, 44-02-02, 102 (112).



