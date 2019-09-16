Фоторепортаж: В Улан-Удэ на параде развернули гигантскую георгиевскую ленту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии прошёл торжественный марш, посвящённый 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



15 сентября более трёх тысяч юнармейцев, кадетов и студентов высших учебных заведений Бурятии приняли в торжественном марше, посвящённом 80-летию Победы на реке Халхин-Гол. На площади Советов состоялся первый республиканский парад юнармейцев и XVIII парад российского студенчества.



Во время шествия по главной площади Улан-Удэ кадеты и юные казаки – учащиеся республиканской кадетской школы-интерната и казачьих классов школ №9 и №22 развернули масштабную копию георгиевской ленты – олицетворения Победы, мужества и героизма русского воина. Длина копии георгиевской ленты составляла 150 метров.



В рядах памятного марша прошли и участники международного автопробега «Дорогами отцов».



Также колоннами в виде триколора флагов России и Бурятии прошли студенты БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК и филиала СибГУТИ. Первокурсники произнесли клятву российского студента, получили символические студенческие билеты и исполнили студенческий гимн «Gaudeamus igitur».



Справка:



Бои на Халхин-Голе – необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора). С одной стороны были СССР и Монголией, с другой – Японская империя и Маньчжоу-го. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось разгромом армии Японии. Победа во многом повлияло на ход истории, ведь она обезопасила Советский Союз от войны на два фронта в Великую Отечественную. Японцы, потерпевшие сокрушительное поражение на Халхин-Голе, не посмели больше напасть на СССР ни в 41-м, ни позднее.



В советской историографии эти события, как правило, называются «военным конфликтом». Часть японских историков считает, что это была настоящая локальная война, причём некоторые авторы называют её «Второй русско-японской войной» — по аналогии с войной 1904—1905 гг.



По официальным советским данным, потери японо-маньчжурских войск года составили более 61 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен, в том числе около 25 тысяч убитыми. Официально объявленные потери Квантунской армии: 17 206 человек — 8440 убитых, умерших и пропавших без вести, 8766 раненых и заболевших.



Потери советских войск составили 9703 человек (в том числе 6472 погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, 2028 пропавших без вести).

