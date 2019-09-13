В столице Бурятии состоится презентация фестиваля «Точка возврата»
Хабаровские и бурятские кинематографисты завтра встретятся в Улан-Удэ. 14 сентября в городской библиотеке имени Калашникова в 14:00 состоится презентация Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата». Вход на мероприятие свободный.
- Мы уже пятый год собираем по всему Дальнему Востоку игровые - не документальные - короткометражки и устраиваем фестиваль с просмотрами, оценками жюри, призами. И, конечно же, хотим видеть у себя фильмы из Бурятии, и хотели бы навести, что называется «прямые мосты» с местными энтузиастами кино, - сообщил «Байкал-Daily» пресс-секретарь Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» Алексей Збарский.
Член союза кинематографистов России, бурятский кинематографист Артём Бурлов призвал всех желающих посетить встречу.
- Уникальность фестиваля заключается в том, что в программе участвуют фильмы, снятые непрофессиональными творческими коллективами на территории Дальнего Востока в 2017 – 2019 годах. Главный критерий отбора — наличие в работах участников дальневосточной тематики, - написал на своей странице в Facebook Артём Бурлов.
Он отмечает, что стало возможным благодаря вхождению Бурятии в ДФО.
Кинематографисты Бурятии и ДФО встретятся в Улан-Удэ
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