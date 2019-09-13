На незаконное расширение балкона пожаловался сосед
Житель пятиэтажного дома на улице Партизанская в Улан-Удэ захотел улучшить свои жилищные условия. Несмотря на отсутствие согласия других собственников многоквартирного дома, а также необходимых согласований и разрешений мужчина решил расширить свой балкон на втором этаже.
В мае 2018 года жилец осуществил задуманное, построив к балкону своей квартиры пристрой. При этом площадь его балкона увеличилась на целых 10 кв.м.
Бдительный сосед смекалистого горожанина не был согласен с произошедшими изменениями параметров жилого дома и обратился в суд.
Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск и постановил снести пристрой к балкону. Суд обязал жильца вернуться в границы балконной плиты и привести фасад здания жилого дома в прежнее состояние.
Однако исполнять решение суда мужчина не торопился, пока в дело не вмешались судебные приставы.
Судебный пристав-исполнитель четыре раза привлек гражданина к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» на общую сумму штрафных санкций в размере 6 тысяч рублей.
Улан-удэнца обязали снести незаконный пристрой к балкону
Общество, Фото:
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