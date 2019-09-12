В Иркутской области многодетные подтопленцы получат по миллиону рублей

Деньги дадут семьям с пятью и более детьми, утратившим жильё в результате наводнения



По миллиону рублей будет выплачено многодетным семьям Иркутской области, утратившим жильё в результате наводнения. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Денежная выплата установлена в отношении семей, воспитывающим пять и более детей. Мера соцподдержки предусмотрена за счёт средств областного бюджета.



- Для получения выплаты необходимо в срок не позднее 30 ноября 2019 года обратиться одному из родителей, являвшимся на день введения режима ЧС 27 июня собственником или нанимателем по договору социального найма утраченного (повреждённого) жилого помещения, в областное государственное казённое учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства или пребывания. Представив заявление и документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении детей или паспорта, детей, достигших возраста 14 лет. В случае отсутствия в документе отметки о регистрации по месту жительства на территории муниципального образования, представить решение суда об установлении факта проживания, – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.



При определении права на предоставлении выплаты не учитываются дети, принятые под опеку (попечительство) или переданные на воспитание в приёмную семью.



Заявление и документы могут быть предоставлены одним из следующих способов: путём личного обращения в учреждение, через организации почтовой связи, в форме электронных документов, через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

