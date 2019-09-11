В конкурсе участвуют учащиеся 10-х и 11-х классов
Городской конкурс «Лучший ученик года – 2019» стартовал в Иркутске. За почётное звание борются 60 учеников 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений города. Все конкурсанты – победители различных конкурсов, турниров, олимпиад.
С 11 по 16 сентября старшеклассники пройдут шесть конкурсных испытаний. В первый день участников ждут «Эссе», интеллектуальная викторина «Эрудит» из различных областей знаний в пределах школьной программы, а также деловая игра «Проект «Моя инициатива». По их итогам во второй тур пройдут только 20 учеников.
Второй и третьи туры состоятся 12 и 13 сентября в формате деловой игры «Инициатива – путь к успеху» на базе лагеря «Эколог» в поселке Листвянка. Там конкурсантам предстоят следующие испытания:
Конкурс-инфографика на тему: «Формула счастливой молодёжи». Участник раскрывает тему конкурсного испытания, в центре которой находится сам, используя в выступлении различные графические схемы, алгоритмы, презентации.
«Управленческий поединок» – это интеллектуальное публичное единоборство двух игроков, где каждый стремится показать своё мастерство в решении заданной ситуации, выступая в разных ролях.
Мастер-класс «Лайфхаки школьной жизни». Главной целью конкурсного испытания является демонстрация и обучение данному занятию.
«Конференция TED». Участники в роли спикера проводят конференцию-лекцию в формате TED. Конференция в формате TED – это идеи, достойные распространения.
После подведения итогов последнего конкурсного испытания 16 сентября в 12:00 в Дворце творчества состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов муниципального конкурса «Лучший ученик года – 2019». Победитель и три лауреата муниципального конкурса будут представлять город на областном конкурсе «Лучший ученик года – 2019», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске выберут лучшего ученика года
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