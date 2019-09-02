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В Бурятию на смене жаре придут ливни с градом

В Бурятию на смене жаре придут ливни с градом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Завтра в Бурятии ожидается ухудшение погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 сентября в республике ухудшится погода. Ожидается усиление ветра до 20 м/с. Местами небольшой кратковременный дождь, грозы, ливни, днём местами возможен град.

3 сентября в Улан-Удэ, Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Окинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

- При сильном дожде, ветре, выпадении осадков в виде мокрого снега, по возможности, оставайтесь в помещении. На улице ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

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