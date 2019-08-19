«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН

В жюри сидели такие юмористы, как Михаил Башкатов, Николай Архипенко, Дмитрий Бушуев, Алексей Кривеня и Азамат Мусагалиев. Участники игры сыграли два конкурса: приветствие и фристайл с музыкой.









- Ещё вчера я ездил на собаках, а уже сейчас – глава города Улан-Удэ. Хочу обратиться к жюри – я тоже в свое время играл в КВН, не переживайте, у вас все получится! – приободрил членов жюри Валера и закончил выступление команды на конкурсе «Приветствие».









Затем между Валерой и Чимитом начинается битва за трон, в дуэли Симба начинает раздражать своего врага пародиями и случайно убивает его. Тогда он становится королем республики.









«Молодцы, ребята, старались!», «Гордимся, очень смешно!», «Смеюсь, снова поверила в нашу республику!», «Круто! Только вперед, так держать!», поздравили команду пользователи Сети.













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