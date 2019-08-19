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«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН

«Буряты» вышли в полуфинал Премьер-лиги КВН
Общество, 
Юмористы пошутили о бюджете республики и показали бурятскую версию «Короля Льва». ВИДЕО

В воскресенье на Первом канале вышла в эфир вторая 1/4 премьер-лиги КВН, где играла объединённая команда бурятских и иркутских юмористов «Буряты».

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля стало известно, что команда «Буряты» успешно прошла 1/8, тогда юмористы шутили о мэре Улан-Удэ и «расслабоне» местных жителей.

В недавней игре принимали участие команда «Новосиб», «19:30 ДГТУ», «Станция Динамо», «Плюс семь», «Город-питон», «Армянская сборная» и команда «Буряты», которая, по словам Александра Маслякова-младшего, отвечала за восточный колорит.

В жюри сидели такие юмористы, как Михаил Башкатов, Николай Архипенко, Дмитрий Бушуев, Алексей Кривеня и Азамат Мусагалиев. Участники игры сыграли два конкурса: приветствие и фристайл с музыкой.



Команда «Буряты» вышли на сцену под музыку, один из участников спросил:

- Кстати, а где этот маленький и смешной, похожий на бюджет Бурятии?

В этот момент вышел известный юморист Валерий Гуляев и пожаловался, что его не взяли на шоу «Голос. Дети». Зрители в зале громко смеялись и аплодировали.

Далее Валера объявил, что хочет подарить зрителям подарок – шоколадную планету КВН, и объяснил, что планету ему принесли наркоманы. На вопрос, где наркоманы достали этот подарок, он ответил: «А мне какая разница? Я что им скажу, то они и приносят, вообще находчивые ребята». Затем Валера сказал, что собирается кормить своих ездовых собак, и когда участники команды начали смеяться над ним, он ответил: «Ха-ха, за бензин платите!».

Под музыку из фильма «Миссия невыполнима» на сцену вышел Чимит Жамьянов с чемоданчиком и блестящим микрофоном: «Ну привет, Москва!», сказал он. Тогда группа поддержки команды из зала прокричала: «Привет, Чимит!».

Затем юморист начал танцевать и долго не мог остановиться. Успокоив себя, он предупредил остальных: «Осторожно, сюда не наступайте, здесь энергетика бешеная просто!». После этого Чимит увидел Татьяну и пытался понравиться ей любыми способами, как вдруг на сцену вышел «глава города Улан-Удэ».

- Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень неудобно, что я приехал с пустыми руками, хотя я всю ночь готовил для вас подарок – шоколадную планету КВН, но у меня её кто-то украл, - сказал «глава». В этот момент вышел Валера с вышеупомянутым подарком. «Глава» попробовал шоколадную планету на вкус и упал на пол. Тогда Валера надел его кепку, а остальные участники воскликнули: «Новый глава!» и покорно сели на одно колено. Члены жюри и зрители громко аплодировали.

- Ещё вчера я ездил на собаках, а уже сейчас – глава города Улан-Удэ. Хочу обратиться к жюри – я тоже в свое время играл в КВН, не переживайте, у вас все получится! – приободрил членов жюри Валера и закончил выступление команды на конкурсе «Приветствие».



На втором этапе игры команда «Буряты» показала ремейк мультфильма «Король Лев». В бурятской версии Муфаса не хочет отдавать свой трон Валере, который играет роль Симбы, потому что тот «не красиво выглядит». Муфаса назначает королем республики своего заклятого врага – Шрама, роль которого исполнил Чимит. Тогда Симба пытается отобрать трон и поет песню, в которой рассказывает, что он из Улан-Удэ. Шрам упорно не понимает слов песни, слыша вместо «Улан-Удэ» - «Чебоксары». Когда Симба соглашается и говорит, что он из Чебоксар, Чимит с недоумением спрашивает: «Но что ты делаешь здесь, в Улан-Удэ?». Зрители громко смеются и аплодируют.

Затем между Валерой и Чимитом начинается битва за трон, в дуэли Симба начинает раздражать своего врага пародиями и случайно убивает его. Тогда он становится королем республики.



В обоих конкурсах команда «Буряты» набрала наивысшие баллы: 5,0 и 4,0, тем самым попав в полуфинал премьер-лиги КВН. Также в полуфинал попала команда «Армянская сборная» и команда «Плюс семь», кроме того, члены жюри решили пропустить дальше команду «Станция Динамо» и команду «Город-питон».

Многие жители Бурятии уже посмотрели эфир и оценили юмор команды «Буряты»:

«Молодцы, ребята, старались!», «Гордимся, очень смешно!», «Смеюсь, снова поверила в нашу республику!», «Круто! Только вперед, так держать!», поздравили команду пользователи Сети.



КВН
 
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