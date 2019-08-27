Мероприятие проходит в регионе уже 18-й раз
В Чите в краевой филармонии открылся традиционный гражданский форум Забайкальского края «Неравнодушные забайкальцы – сильный регион!». Участников форума поприветствовал глава региона Александр Осипов.
Сейчас для активных граждан проводятся круглые столы, дискуссионные и диалоговые площадки, творческие лаборатории, семинары. Участники обсуждают темы корпоративного волонтёрства, развития доступной среды, роли бизнеса в гражданском обществе и другие задачи.
Одним из центральных мероприятий форума является конкурс грантов. Для участия в нём поступило 182 заявки из 31 района и 4 городских округов Забайкальского края.
В рамках мероприятия организована выставка-ярмарка деятельности некоммерческих организаций и инициативных групп. Участие в ней принимают более 30 организаций. Также на площадках форума состоится конкурс «Социальная звезда».
Гражданский форум проводится в Забайкалье уже в 18-й раз. Перед итоговым мероприятием в муниципалитетах прошли межрайонные форумы активных граждан, собравшие более двух тысяч участников, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Чите открылся гражданский форум Забайкальского края
Общество, Фото:
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