В Чите открылся гражданский форум Забайкальского края

Мероприятие проходит в регионе уже 18-й раз



В Чите в краевой филармонии открылся традиционный гражданский форум Забайкальского края «Неравнодушные забайкальцы – сильный регион!». Участников форума поприветствовал глава региона Александр Осипов.



Сейчас для активных граждан проводятся круглые столы, дискуссионные и диалоговые площадки, творческие лаборатории, семинары. Участники обсуждают темы корпоративного волонтёрства, развития доступной среды, роли бизнеса в гражданском обществе и другие задачи.



Одним из центральных мероприятий форума является конкурс грантов. Для участия в нём поступило 182 заявки из 31 района и 4 городских округов Забайкальского края.



В рамках мероприятия организована выставка-ярмарка деятельности некоммерческих организаций и инициативных групп. Участие в ней принимают более 30 организаций. Также на площадках форума состоится конкурс «Социальная звезда».



Гражданский форум проводится в Забайкалье уже в 18-й раз. Перед итоговым мероприятием в муниципалитетах прошли межрайонные форумы активных граждан, собравшие более двух тысяч участников, сообщает пресс-служба правительства региона.

