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В Иркутской области пройдёт спартакиада допризывников

В Иркутской области пройдёт спартакиада допризывников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В программу войдут прыжки с парашютом

С 7 по 8 сентября в посёлке Оёк Иркутской области на базе аэродрома ДОСААФ состоится Спартакиада допризывной молодёжи, посвящённая Дню Бородинского сражения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.

В первый день соревнований запланирована сдача нормативов ГТО и подготовка к прыжкам с парашютом. Во второй – прыжки с парашютом, викторина и испытания, направленные на проверку военно-прикладных навыков. К прыжкам будут допущены двое участников в возрасте 16-17 лет от команды.

К участию приглашаются команды в составе 7 юношей и 2 девушек в возрасте 14-17 лет, а также одного руководителя. До 3 сентября идёт приём заявок, допущены будут первые 20 команд, подавшие заявки.
Иркутская область допризывная подготовка спартакиада молодежь спорт
 
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