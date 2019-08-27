Французский путешественник прошёл пешком от Иссык-Куля до Байкала

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Путешественник Хьюго Субтиль прошёл до Байкала три тысячи километров



Французский путешественник Хьюго Субтиль с двумя кузенами отправился в апреле в Киргизию на озеро Иссык-Куль, там они узнали, что его называют «братом Байкала» - и приняли решение добраться до Байкала пешком. О своём путешествии путешественник рассказал в интервью «Российской газете».



Путь занял три месяца, одного из братьев укусил волк, а другой повредил ногу, поэтому Хьюго добрался до Байкала один. Изначально планировалось дойти до озера через Монголию, но граница оказалась закрыта: в стране карантин из-за свиной чумы. Тогда трое молодых людей пошли через Туву и Бурятию.



«Это очень красивые и необычные места. Там живут такие люди, - тут в его речи образуется пауза: собеседник пытается политкорректно объяснить, кто такие хакасы, эвенки и буряты. Нужных слов он не знает и поэтому выдаёт. - Буддисты! - и для верности еще показывает на телефоне несколько фотографий», - пишет «Российская газета».



Также Хьюго Субтиль рассказал, что по дороге до озера несколько раз встречал диких животных – волков и медведей, по его словам, путешественники просто обходили зверей.



С собой француз взял только самое необходимое: палатку, спальник, небольшой топорик и запас еды на несколько дней. Вся вместе - не более 70 килограммов. Еду он покупал в придорожных магазинах.



Эта поездка в Россию для Хьюго - не первая, он уже был в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах. Увидеть своими глазами Байкал ему захотелось после книги их соотечественника Сильвена Тиссона «В лесах Сибири».



«- Байкал прекрасен, - говорит он по-русски. - Очень-очень красиво! И добавляет уже на английском:



- Эти месяцы были самыми удивительными в моей жизни», - говорится в интервью «Российской газеты».



