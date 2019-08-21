На празднике можно будет попробовать различные сорта дыни и арбуза, а также узбекский плов
Весёлый праздник дыни «Ковун сайли» состоится в Иркутске 25 августа. Он пройдёт на площади перед дворцом спорта «Труд» с 12 до 15 часов.
Участники и гости праздника смогут познакомиться с народной культурой и экологическими традициями узбекского народа, продегустировать различные сорта дыни и арбуза, узнать о различных сортах бахчевых культур и особенности их выращивания, попробовать узбекский плов.
Организатор праздника – узбекский национально-культурный центр. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
В Иркутске пройдёт узбекский праздник дыни
Общество, Фото:
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