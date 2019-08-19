Совместное российско-монгольское учение стартовало в Монголии 15 августа
В Монголии в полевом лагере полигона «Мунх Хэт», где проходят совместные российско-монгольские учения «Селенга-2019», создали аллею дружбы России и Монголии.
На аллее дружбы установили стенды с фотогалереей участников предыдущих совместных учений, которые проходят ежегодно с 2008 года на территориях Монголии и России.
Также в преддверии празднования 80-летнего юбилея победы на реке Халхин-Гол военнослужащие соседнего государства разместили на плакатах уникальные фотографии советских и монгольских войск во времена сражений.
Помимо этого, для отдыха военнослужащих двух стран на аллее установлены скамьи, деревянные беседки и декоративная подсветка для освещения в вечернее время.
Совместное российско-монгольское учение стартовало в Монголии 15 августа на полигоне «Мунх Хэт» и завершится 27 августа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Аллею российско-монгольской дружбы создали на «Селенге-2019»
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