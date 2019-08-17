В Монголии стартовало международное учение «Селенга-2019»: видео













На торжественном мероприятии были подняты государственные флаги и флаг учения «Селенга-2019», исполнены гимны обоих государств-участников учения. Торжественным маршем в едином строю по полевому плацу прошли военнослужащие Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии.



Помимо этого, в полевом клубе праздничную атмосферу создавал монгольский творческий коллектив, исполняя свои национальные песни и танцы.



После торжественной части экипажи приступили к подготовке боевой техники к раздельным и совместным тренировкам.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году учение «Селенга» прошло в Кяхтинском районе Бурятии,



Справка:



Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 году маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.





На торжественном мероприятии были подняты государственные флаги и флаг учения «Селенга-2019», исполнены гимны обоих государств-участников учения. Торжественным маршем в едином строю по полевому плацу прошли военнослужащие Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии.Помимо этого, в полевом клубе праздничную атмосферу создавал монгольский творческий коллектив, исполняя свои национальные песни и танцы.После торжественной части экипажи приступили к подготовке боевой техники к раздельным и совместным тренировкам.Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году учение «Селенга» прошло в Кяхтинском районе Бурятии, на открытии исполнили «танковый вальс» Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского «Строитель»). В 2011 году маневры были переименованы по названию реки, берущей начало на территории Монголии, протекающей по Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность.

На полигоне МунхХэт (Монголия) торжественно открылось 12-е совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2019». В нём принимают участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения города Кяхта Бурятии и столько же со стороны Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.В церемонии открытия принял участие руководитель учения от российской стороны генерал-лейтенант Михаил Носулев и руководитель учения от монгольской стороны бригадный генерал Б. Амгаланбаатор.