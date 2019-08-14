Фильм о невероятном спасении малыша в тайге Бурятии опубликовали в Сети (видео)









Как сообщал «Байкал-Daily»,



Проект открыл программу показов «Духовная жизнь» в одном из кинотеатров Улан-Удэ, неоднократно был показан на православных приходах Улан-Удэнской и Бурятской епархии, и лишь недавно стал доступным для просмотра всем желающим.

Автор - журналист Александр Муравьев, оператор - Александр Моисеев, лента снята на базе газеты «Вперёд».





Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году журналист газеты «Вперёд» Заиграевского района Александр Муравьёв разыскал почти всех участников и свидетелей тех событий. На основе их подробных интервью был снят полнометражный документальный фильм «Явление».Проект открыл программу показов «Духовная жизнь» в одном из кинотеатров Улан-Удэ, неоднократно был показан на православных приходах Улан-Удэнской и Бурятской епархии, и лишь недавно стал доступным для просмотра всем желающим.

12 августа в Сети появился документальный фильм жителя Бурятии Александра Муравьёва «Явление». Лента рассказывает невероятную историю спасения трёхлетнего мальчика из села Татарский ключ Заиграевского района, потерявшегося в лесу.История произошла в апреле 2008 года. 12 апреля 3-летний мальчик вышел на прогулку вместе со своим братом-близнецом и бабушкой. В какой-то момент дети побежали от дома в лес. Пожилая 78-летняя пенсионерка физически не успевала догнать детей и сразу же сообщила об инциденте матери близнецов. Взрослые тут же побежали вдогонку за мальчиками, убегавшими в сторону железнодорожной станции.- Я сама видела, как они бегут впереди меня, метрах в ста. И они раз разбежались в разные стороны. И тут почему-то очень быстро стемнело. Было часов восемь вечера, - рассказала мать близнецов Евгения.Детей искали по ближайшим зарослям и тропинкам. Спустя какое-то время старшая сестра беглецов обнаружила в окрестностях железной дороги одного из них, а второго нигде не было. Тогда мать мальчиков вызвала милицию.Незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Мальчика искали силами МЧС, МВД и местных жителей.Поиски в первые сутки не дали никаких результатов. На вторые сутки водолазами было исследовано озеро в посёлке Татарский ключ, предполагалось, что ребёнок мог утонуть в водоёме, но худшее не подтвердилось. Правоохранителям стало понятно, что или совершено преступление, или же ребёнок заблудился в лесу. Поиски мальчика продолжались.Тогда в апреле температура ночью в посёлке опускалась до -17 градусов, а днём было тепло.В один из дней поисковая группа обнаружила ботинок ребёнка. Но самого мальчика рядом не оказалось.Когда на третий день поиски не дали результатов, люди уже начали терять надежду и боялись самого худшего. Но на четвёртый день поиски продолжились. Испуганного мальчика нашли в лесу утром 15 апреля. Лежавшего на земле ребёнка увидел омоновец Олег Майоров.- Шли по валежнику, я смотрю в метрах десяти от меня лежит какая-то одежда. Подумал, лесорубы оставили. Потом дальше подходить начал, зашевелилось, - рассказал спаситель мальчика.Ребёнка взяли на руки, накинули куртку, дали воды и повезли в больницу.На удивление, у мальчика, который без одного ботинка в одиночку плутал в лесу, не оказалось никаких серьёзных повреждений организма. У него выявили лишь общее переохлаждение.Эта удивительная история попала в сводки почти всех СМИ, выпуски новостей «Первого канала» несколько раз начинались с сообщений о поисковой операции в Бурятии.После произошедшего мальчик долго не разговаривал. Он заговорил лишь тогда, когда случайно увидел православную икону святого Николая Чудотворца.– Вот этого дедушку я видел в лесу, это он мне помог, – сказал ребёнок.