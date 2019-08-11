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В центре Улан-Удэ произошло два ДТП подряд

В центре Улан-Удэ произошло два ДТП подряд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Разница между авариями составила несколько минут

В пятницу на Удинском мосту в Улан-Удэ произошло два ДТП подряд.

- Сначала «Мазда Фамилия» совершила столкновение с автомобилем «Исудзу». Буквально через 10-15 минут произошло второе ДТП с участием «Ниссан Санни», за рулём которого находился пенсионер, и «Рено Сандеро», которой управляла девушка, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварий.

В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. 

Однако на участке дороги образовалась автомобильная пробка.


ДТП
 
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