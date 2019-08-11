В центре Улан-Удэ произошло два ДТП подряд

Разница между авариями составила несколько минут
В пятницу на Удинском мосту в Улан-Удэ произошло два ДТП подряд.
- Сначала «Мазда Фамилия» совершила столкновение с автомобилем «Исудзу». Буквально через 10-15 минут произошло второе ДТП с участием «Ниссан Санни», за рулём которого находился пенсионер, и «Рено Сандеро», которой управляла девушка, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварий.
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Однако на участке дороги образовалась автомобильная пробка.
Профилактическое мероприятие прошло на летней площадке Харганатской школы
Закаменцы обратились за разъяснениями к специалистам по паранормальным явлениям
В понедельник в Улан-Удэ состоится День открытых дверей в мечети и благотворительный обед
Общая площадь возгорания почти 2 тысячи гектаров
Произошла коммунальная авария
Пожилой мужчина безуспешно просил грабителя вернуть ювелирное изделие
Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Температура 27-32, местами 20-25 тепла
Общая уборочная площадь в этом году составляет 711,5 тысяч га
В восстановление детского лагеря вложили более 20 миллионов рублей. ФОТО
Солбон Лыгденов снял короткометражный фильм
11 августа днём по юго-западным районам и южному Прибайкалью ожидаются ливни, грозы и град
Однако в мэрии отметили, что бульвар Карла Маркса сотрудники полиции патрулируют постоянно
В 2018 году во время ремонта сотрудник завода погиб, упав с высоты
4 лесных пожара тушат на особо охраняемых природных территориях