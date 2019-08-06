В Бурятии разыскивают 16-летнюю девушку

В Бурятии разыскивают 16-летнюю жительницу села Вознесеновка Тарбагатайского района. Вечером 31 июля Рада Гутарова ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза зелёные, нос прямой, губы пухлые.Была одета: рубашка и кроссовки чёрного цвета, синие джинсы.При себе имела чёрную дамскую сумку и сотовый телефон в корпусе золотистого цвета.Особые приметы: при разговоре может заикаться, представляться Евгенией Добрыниной, Евгенией Гитаровой.Ранее не уходила.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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