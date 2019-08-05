В Бурятии открылась поликлиника онкологического диспансера



Мощность новой поликлиники составит 250 посещений в одну смену, медучреждение занимает 4 этажа площадью 4665 кв.м. Помещения соответствуют санитарным требованиям и требованиям безопасности. Открытие поликлиники позволит повысить доступность и увеличить количество обращений почти в два раза. Новая поликлиника оснащена современным оборудованием, которое позволит определить диагноз на ранней стадии. Оборудование было закуплено на сумму 490,5 млн рублей.













- Уважаемые земляки, врачи, жители республики! Хочу от души поздравить с таким замечательным событием - открытием поликлиники онкодиспансера. Конечно, плохо, что люди болеют, но если уж заболели, то хочется, чтобы у людей были все условия, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Новая поликлиника удобна для пациентов и для врачей, при помощи современного оборудования диагнозы будут ставится быстрее. Нужно, чтобы пациент понял, что ему оказали всевозможную квалифицированную помощь, - поздравил всех с открытием Алексей Цыденов.



Созданная инфраструктура поликлиники позволит расширить перечень медицинских услуг, оптимизировать маршрутизацию онкологических пациентов и улучшить качество специализированной помощи.



Инесса Шагдурова, главный врач онкологического диспансера, поблагодарила главу Бурятии, правительство республики, министерства региона и подрядчика, который возвёл поликлинику.



- Сегодня самый торжественный день, мы стоим на пороге нашей новой современной поликлиники. Это не просто поликлиника, это полноценный диагностический комплекс, оснащённый современным оборудованием, включая лучевую диагностику, современные аппараты КТ и МРТ, это рентген-аппараты, ультразвуковые аппараты, эндоскопическое оборудование, которое считается одним из самых лучших. Наша с вами главная задача - оказывать квалифицированную, качественную и доступную помощь нашим дорогим жителям республики, - сказала она.



Врачи отметили, что ждали поликлинику 8 лет и рады получить новое здание с новым оборудованием. Также они добавили, что такого оборудования МРТ, как у них, в республике нет.





- Такой магнитно-резонансный томограф позволяет принимать пациентов достаточно крупных, более 200 килограммов. Также же там есть внутривенное контрастирование, это помогает выявить первоначальную стадию различных заболеваний. Новая рабочая станция позволит принимать большое количество пациентов, очереди больше не будет, - пояснила Наталья Тугутова, врач-рентгенолог.









Глава республики обошёл всю поликлинику, посетил в кабинеты КТ, МРТ, УЗИ, рентген-кабинет, кабинеты колоноскопии и эндосонографиию. Медики рассказали ему о всех преимуществах нового оборудования.



В поликлинике организован дневной стационар, где можно будет прооперировать пациентов. Подобное стало возможно благодаря новому оборудованию. Планируется проводить не менее 5-6 операций в день: так, пациент будет лежать в стационаре в течение одного дня. Это та концепция оказания специализированной помощи, которая распространена в Европе и Японии. При такой концепции на раннем этапе можно сделать максимум и вылечить человека.



- В 2018 году мы подписали соглашение с минздравом России. Надо отдать должное правительству России за то, что выделили нам 2 миллиарда 700 млн на застройку онкологического диспансера. Сегодня мы сдаём первый этап – поликлинику, которая укомплектована самым современным оборудованием. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделены дополнительные средства на то, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь. Сегодня мы ввели в эксплуатацию поликлинику - в комплексе мы получаем высокое качество медицинского обеспечения, сокращение сроков лечения, высокое качество диагностики. Оборудование позволит выявить диагноз на более раннем этапе и провести более щадящими способами лечение. Пусть люди будут здоровы, но если заболели, мы их вылечим, - поведал Алексей Цыденов.



Также глава республики уточнил, что в следующем году планируется строительство лечебно-лабораторного корпуса на 150 коек, затем в 2021 году будет строиться центр ядерной медицины с позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ) и циклотроном.





Глава республики обошёл всю поликлинику, посетил в кабинеты КТ, МРТ, УЗИ, рентген-кабинет, кабинеты колоноскопии и эндосонографиию. Медики рассказали ему о всех преимуществах нового оборудования.В поликлинике организован дневной стационар, где можно будет прооперировать пациентов. Подобное стало возможно благодаря новому оборудованию. Планируется проводить не менее 5-6 операций в день: так, пациент будет лежать в стационаре в течение одного дня. Это та концепция оказания специализированной помощи, которая распространена в Европе и Японии. При такой концепции на раннем этапе можно сделать максимум и вылечить человека.- В 2018 году мы подписали соглашение с минздравом России. Надо отдать должное правительству России за то, что выделили нам 2 миллиарда 700 млн на застройку онкологического диспансера. Сегодня мы сдаём первый этап – поликлинику, которая укомплектована самым современным оборудованием. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделены дополнительные средства на то, чтобы люди могли получить качественную медицинскую помощь. Сегодня мы ввели в эксплуатацию поликлинику - в комплексе мы получаем высокое качество медицинского обеспечения, сокращение сроков лечения, высокое качество диагностики. Оборудование позволит выявить диагноз на более раннем этапе и провести более щадящими способами лечение. Пусть люди будут здоровы, но если заболели, мы их вылечим, - поведал Алексей Цыденов.Также глава республики уточнил, что в следующем году планируется строительство лечебно-лабораторного корпуса на 150 коек, затем в 2021 году будет строиться центр ядерной медицины с позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ) и циклотроном.

Сегодня, 5 августа, состоялось торжественное открытие новой поликлиники Республиканского онкологического диспансера.