В Иркутске жених пришёл на свадьбу в тельняшке

Так десантник отметил День ВДВ
Иркутский десантник Алексей Федосеев начал отмечать день ВДВ с собственной свадьбы. Брак был зарегистрирован в столице Приангарья сегодня, 2 августа, отделом по Ленинскому району службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.
Алексей и Светлана сделали для своей только что созданной семьи второе августа праздником вдвойне. Жених и свидетель были, конечно, в тельняшках и голубых беретах, невеста и свидетельница в платьях цвета неба. Гости тоже соответствовали дресс-коду ВДВ.
Громкие возгласы «Слава ВДВ!», «Ура-а-а-а-а!» и «Горько!» доносились до соседних с отделом ЗАГС домов. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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