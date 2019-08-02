В Иркутске жених пришёл на свадьбу в тельняшке





Иркутский десантник Алексей Федосеев начал отмечать день ВДВ с собственной свадьбы. Брак был зарегистрирован в столице Приангарья сегодня, 2 августа, отделом по Ленинскому району службы записи актов гражданского состояния Иркутской области.Алексей и Светлана сделали для своей только что созданной семьи второе августа праздником вдвойне. Жених и свидетель были, конечно, в тельняшках и голубых беретах, невеста и свидетельница в платьях цвета неба. Гости тоже соответствовали дресс-коду ВДВ.Громкие возгласы «Слава ВДВ!», «Ура-а-а-а-а!» и «Горько!» доносились до соседних с отделом ЗАГС домов. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.