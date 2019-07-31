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Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Сибирь, чтобы на месте проконтролировать ситуацию

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС в связи с серьёзными лесными пожарами, охватившими значительную часть Сибири, и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. На состоявшемся во вторник совещании с вице-премьерами он заявил, что в нынешних условиях «нельзя допустить разрастания огня до границ населённых пунктов». При этом Медведев подчеркнул, что «пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный», сообщает ТАСС.

Он поручил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину отправиться в Сибирь, чтобы на месте проконтролировать ситуацию.

В настоящее время общая площадь лесных пожаров составляет 2,7 млн гектаров, что на 12% превышает уровень прошлого года. На территории Иркутской области и Красноярского края, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введён режим чрезвычайной ситуации.

Выступивший на совещании глава Минприроды сообщил, что «для сибирских регионов основной причиной пожаров является природный фактор - сухие грозы». По его словам, Росгидромет «ведёт постоянный мониторинг состояния предельно допустимых концентраций (вредных веществ) в воздухе, на утро (вторника) превышений не зафиксировано».

Тем не менее, отметил Кобылкин, «сохраняется угроза задымления населённых пунктов». «Прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный, существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов», - добавил он.

- В связи с неблагоприятным прогнозом предстоящего пожароопасного периода нами был увеличен объём финансирования регионов на 22% (который составил 31,6 млрд рублей), в том числе на обеспечение пожарной безопасности. В рамках нацпроекта «Экология» и по вашему личному поручению было выделено 6 млрд рублей на приобретение специальной техники и оборудования, что в два раза больше первоначальных планов, на конец июля закуплено порядка 5 тысяч единиц, в том числе для регионов Сибирского федерального округа по их заявкам, - доложил министр премьеру. Он уточнил, что еще тысяча машин должна поступить до конца года.

Выступивший следом глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что «в настоящее время для тушения лесных пожаров на территории двух федеральных округов задействованы пять воздушных судов МЧС, осуществляется передислокация в Красноярский край аэромобильной группировки МЧС из Республики Хакасия и Кемеровской области с необходимой техникой и оборудованием». «В готовности к перебазированию находятся десять воздушных судов, в том числе семь самолётов и три вертолёта, а также курсанты Сибирской пожарно-спасательной академии и специалисты Сибирского спасательного центра МЧС», - отчитался министр. «Угрозы населённым пунктам и жизни людей нет», - заверил он.

Выслушав доклады министров, глава правительства распорядился предусмотреть меры по усилению группировки МЧС для оказания помощи тем регионам, которые в наибольшей степени страдают от лесных пожаров. Главная задача, по его словам, заключается в том, чтобы не допустить распространения огня до границ населенных пунктов.

- Нужно подготовить предложения, они уже МЧС подготовлены, представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано, - подчеркнул Медведев.

Как добавляет ТАСС, он также предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами. «Эта работа - компетенция региональных властей. Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», - потребовал Медведев.

По данным Авиалесоохраны на 05:00 (местное время) 31 июля, на территории России действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:

- 59 пожаров на землях лесного фонда на площади 78 226 га (Иркутская область);
- 47 пожаров на землях лесного фонда на площади 21 963 га (Красноярский край);
- 24 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 403 га (Республика Саха (Якутия));
- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 853 га (Хабаровский край);
- 4 пожаров на землях лесного фонда на площади 288 га (Республика Бурятия);
- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 48 га (Камчатский край);
- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 15 га (Республика Башкортостан);
- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 1 га (Ханты-Мансийский АО (ЮГРА));
- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 1 га (Томская область).
- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 570 га
(Красноярский край – ГПЗ «Тунгусский»);
- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 766 га
(Хабаровский край – ГПЗ «Джугджурский»);
- 1 пожар на землях особо охраняемых природных территорий на площади 279 га
(Республика Бурятия – НП Забайкальский);
- 5 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 1 712 га
(Иркутская область – ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», «Витимский Заповедник»).

лесные пожары
 
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