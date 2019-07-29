Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»

Забайкальскому клубу победа оказалась нужнее



Иркутский футбольный клуб «Зенит» проиграл клубу «Чита» в матче 1/64 финала «Олимп – Кубка России» со счётом 0:2, выбыв из розыгрыша турнира. Об этом сообщает пресс-служба победителя.



- Получился настоящий кубковый поединок. Первый тайм была равная игра с обоюдоострыми моментами. В одном из эпизодов Руслан Юнусов отразил пенальти, придал уверенности нашей команде. Со второй половины второго тайма мы стали прижимать соперников, забили гол – не засчитали. Потом попали в штангу. В дополнительное время Стас Павлов очень красивым ударом открыл счёт, а следом в контратаке отличился Владимир Марков. Победа оказалась нам нужнее. Очень хотели привезти в Читу команду из ФНЛ. Поздравляем всех с победой! Готовимся к первым домашним матчам, ждём болельщиков на трибунах! – отметил директор ФК «Чита» Алексей Тихоньких.

