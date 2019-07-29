Забайкальскому клубу победа оказалась нужнее
Иркутский футбольный клуб «Зенит» проиграл клубу «Чита» в матче 1/64 финала «Олимп – Кубка России» со счётом 0:2, выбыв из розыгрыша турнира. Об этом сообщает пресс-служба победителя.
- Получился настоящий кубковый поединок. Первый тайм была равная игра с обоюдоострыми моментами. В одном из эпизодов Руслан Юнусов отразил пенальти, придал уверенности нашей команде. Со второй половины второго тайма мы стали прижимать соперников, забили гол – не засчитали. Потом попали в штангу. В дополнительное время Стас Павлов очень красивым ударом открыл счёт, а следом в контратаке отличился Владимир Марков. Победа оказалась нам нужнее. Очень хотели привезти в Читу команду из ФНЛ. Поздравляем всех с победой! Готовимся к первым домашним матчам, ждём болельщиков на трибунах! – отметил директор ФК «Чита» Алексей Тихоньких.
Иркутск вылетел из турнира по футболу из-за «Читы»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Забайкальскому клубу победа оказалась нужнее
Его наградили дипломом первой степени в номинации «Чтецы»
В школах района развёрнуты три пункта временного размещения людей
В Берлине он выступил в весе до 73 кг
Она расположена в селе Сосново-Озерском
На дороге рядом с территорией праздника будет прекращено движение транспорта
По словам проживающих там людей, вода затопила первый мост и подходит ко второму. ФОТО, ВИДЕО
Эмоциями от работы со звездой танцор поделился на своей странице в соцсети
Общая сумма, перечисляемая работниками Улан-Удэнского приборостроительного объединения в Фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Иркутской области, получилась почти 800 тысяч
Ход ремонта городских дорог идёт в соответствии с графиком
Они не готовы оформлять электронные паспорта из-за ненадёжности и возможных сбоев в системе
Петицию за ввод режима ЧС по всей Сибири поддержали и другие известные личности
Дым наблюдается не только в столице Бурятии, но и в пригороде
Там ребята совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе