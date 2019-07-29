Работники Улан-Удэнского приборостроительного объединения перечислили деньги пострадавшим в Иркутской области





«Беда чужой не бывает!» - под таким лозунгом прошло собрание коллектива на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении, на котором было принято решение оказать помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Иркутской области и перечислить однодневный заработок коллектива предприятия в Фонд помощи.



Руководители завода написали заявление о перечислении пятидневного заработка, руководители отделов и цехов – о перечислении трёхдневного заработка, а рабочие и служащие – о перечислении однодневного заработка.



- Таким образом, по состоянию на 26 июля, мы собрали более 500 заявлений от работников объединения. Общая перечисляемая сумма в Фонд помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Иркутской области получилась почти 800 тысяч рублей, - поясняет Владимир Лучников, первый заместитель генерального директора ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение». - Работники нашего завода говорят, что подобное может случиться с каждым и оставаться в стороне, когда у наших коллег, у соседей беда, просто невозможно.



В связи с летним сезоном многие работники объединения находятся в очередных отпусках, поэтому акцию помощи на предприятии решили продлить и на август. Любой желающий работник объединения может присоединиться к акции помощи и написать соответствующее заявление в отдел кадров, сообщает пресс-служба предприятия.

