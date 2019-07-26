Петиция за введение ЧС в Сибири собрала более 100 тысяч подписей

В Сибири и на Дальнем Востоке горят более 2 млн гектаров леса
На днях на сайте change.org появилась петиция жительницы Томска Ольги Козулиной, которая потребовала ввести режим ЧС из-за лесных пожаров на всей территории Сибири.
- Несколько недель продолжаются лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях. Причём уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края - в Томской области, Хакассии, Кемерово, Новосибирске. В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири! – говорится в петиции.
Автор петиции уверена, что именно после объявления режима ЧС в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления - направят дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы, а на должностных лиц будет наложена особая ответственность за ликвидацию ЧС.
- Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений. Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! – пишет автор петиции.
Ольга ссылается на федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Петицию на данный момент поддержали 113 235 человек.
По данным Авиалесоохраны, на сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке горят более 2 млн гектаров леса. По 256 лесным пожарам, находящимся в труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, на территории, пройденной огнём, 2 300 335 га прекращены работы по тушению на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности. В эти пожары входят 108 пожаров на площади 942 123 га (Республика Саха (Якутия)); 94 пожара на площади 903 613 га (Красноярский край); 41 пожар на площади 422 885 га (Иркутская область); 2 пожара на площади 26 098 га (Республика Бурятия); 11 пожаров на площади 5 616 га (Забайкальский край).
- По данным пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинён, - сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
В Сибири активно тушат более 160 тысяч гектаров леса. Режим ЧС введён на всей территории Иркутской области и Красноярского края.
Тяжёлая ситуация сложилась в Иркутской области. Там тушат 77 пожаров на площади 135 470 га. В Красноярском крае тушат лесные пожары на территории 23 410 га. В Якутии ликвидируют пожары на площади 871 га леса. В Забайкальском крае тушат 2 пожара на площади 22 га.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в четырёх районах Бурятии тушили лесные пожары. Также в республике действует режим ЧС на территории Забайкальского национального парка. Там лесной пожар ликвидируют на территории 183 га.
Продолжается тушение лесного пожара на горах, которые местами очень круты, в Курумканском районе.
Всего с начала 2019 года в Бурятии от пожаров пострадало 143 803 га леса, что почти в шесть раз больше показателей прошлого года за весь год. Так, в 2018 году территория пройденной огнём на землях лесного фонда республики составила 24352,6 га.
Петиция за введение ЧС в Сибири собрала более 100 тысяч подписей
Происшествия, Фото:
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