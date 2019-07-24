В Чите вице-чемпион мира проведёт общегородскую зарядку

Общество, Фото: пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Она пройдёт 26 июля на площади Декабристов



В Чите 26 июля на площади Декабристов в рамках проекта «Радость жизни» состоится общегородская зарядка, которую организует Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» зарядку проведут чемпион России 2015 и 2018 годов по воркауту (уличной гимнастике), вице-чемпион мира по воркауту 2017 года, член Краснодарской федерации по воркауту Дмитрий Доценко и член Краснодарской федерации по воркауту Мария Рябинец.



Напомним, 21 июля на территории школы №2 была открыта воркаут-площадка. Этот спортивный объект – единственная в Чите воркаут-площадка, на которой могут заниматься в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас здесь с ними ежедневно с 12:00 до 13:00 проводятся тренировки, пока в Чите работают тренеры из Краснодара. В дальнейшем расписание изменится.

