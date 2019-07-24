Она пройдёт 26 июля на площади Декабристов
В Чите 26 июля на площади Декабристов в рамках проекта «Радость жизни» состоится общегородская зарядка, которую организует Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток». Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
В рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» зарядку проведут чемпион России 2015 и 2018 годов по воркауту (уличной гимнастике), вице-чемпион мира по воркауту 2017 года, член Краснодарской федерации по воркауту Дмитрий Доценко и член Краснодарской федерации по воркауту Мария Рябинец.
Напомним, 21 июля на территории школы №2 была открыта воркаут-площадка. Этот спортивный объект – единственная в Чите воркаут-площадка, на которой могут заниматься в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас здесь с ними ежедневно с 12:00 до 13:00 проводятся тренировки, пока в Чите работают тренеры из Краснодара. В дальнейшем расписание изменится.
В Чите вице-чемпион мира проведёт общегородскую зарядку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участникам предстоит соревноваться в забегах, командных играх и прохождении полосы препятствий
Boeing 737-300 с грузом до 20 тысяч тонн на борту способен преодолевать до 5250 км
Участники экспедиции покажут иркутянам корейское кино
В рамках мероприятия в селе Турке пройдут концерты и соревнования
Заявления на участие принимают до 3 августа
Сегодня в пожарно-спасательной части № 56 в Улан-Удэ прошёл первый этап традиционного смотр-конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»
Саян Балдоржиев занимается у известной оперной дивы Ольги Жигмитовой
Труженик тыла, ветеран труда, житель окинского села Саяны Владимир Сономович Хайдаков отметил 80-летие
В столице Бурятии продолжается акция «Культура на дорогах – трезвое вождение»
Двустороннее учение началось на полигоне Бурдуны в Бурятии
Было проверено 12 грузовиков
В Иркутске приступили к благоустройству территории мемориального комплекса «Вечный огонь Славы»
С начала года в Восточном военном округе проведено более 150 сборов по подготовке командиров различного уровня
В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД и ПДН встретились с детьми, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Уголёк» на озере Щучьем
Жителей столицы Бурятии ждёт насыщенная программа