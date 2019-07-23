За организацию и установку креста взялась потомок основателей
20 июля в селе Бичура был установлен поклонный крест в честь основателей села, православных поселенцев, пришедших в эти земли в 1710 году.
Организацию по сбору средств и установку креста взяла на себя потомок одних из основателей Бичуры Светлана Гнеушева. Крест был возведён на горе возле исторического места — первых домов, откуда и начиналось село.
Эта часть села до сих пор так и называется — «Старая Бичура». Освятил поклонный крест настоятель храма святого пророка Божия Илии иерей Рустик Сидинкин, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии установили крест в честь основателей Бичуры
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