В Бурятии установили крест в честь основателей Бичуры

За организацию и установку креста взялась потомок основателей



20 июля в селе Бичура был установлен поклонный крест в честь основателей села, православных поселенцев, пришедших в эти земли в 1710 году.



Организацию по сбору средств и установку креста взяла на себя потомок одних из основателей Бичуры Светлана Гнеушева. Крест был возведён на горе возле исторического места — первых домов, откуда и начиналось село.



Эта часть села до сих пор так и называется — «Старая Бичура». Освятил поклонный крест настоятель храма святого пророка Божия Илии иерей Рустик Сидинкин, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

