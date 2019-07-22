Агинские ёхоры выиграли 1,7 миллиона в Монголии

Общество, Фото: пресс-служба Администрации муниципального района «Могойтуйский район»

Также они удостоились золотой и серебряной медали



С 17 по 19 июля в Батширэт сомоне Хэнтэйского аймака Монголии проходил международный фестиваль-конкурс «Ёохор хатар – 2019», в котором приняли участие два творческих коллектива из Агинского Бурятского округа. Об этом сообщают пресс-службы администраций Агинского и Могойтуйского муниципальных районов.



В фестивале участвовало огромное количество коллективов, помимо агинцев, съехались исполнители ёхора из различных сомонов и аймаков Монголии – Өмнөдэлгэр, Биндэр, Батширээт, Бэрх, из города Чингис и других местностей. Исполнительское мастерство конкурсантов оценивали видные деятели искусства под председательством заслуженной артистки Монгольской Народной Республики Шагдарын Одон-Туяа.



Мероприятие проводилось с целью сохранения и пропаганды аутентичной культуры и национального кругового танца, музыки бурятов Монголии и России. В рамках нынешнего фестиваля состоялись научная конференция, конные скачки, соревнования по борьбе, разбиванию хребтовой кости и стрельбе из лука, а также другие культурно-спортивные мероприятия, показывающие национальные особенности бурятского народа.



Могойтуйский район на конкурсе представлял фольклорный коллектив «Улаалзай» сельского поселения «Хила». По итогам он завоевал золотую медаль фестиваля. Также коллективу организаторы вручили денежный сертификат на сумму 1 миллион тугриков.



В номинации «Традиционный ёхор» народный фольклорный ансамбль ветеранов «Тумэн Жаргалан» Агинского районного центра культуры и досуга получил серебряную медаль. Коллективу вручён сертификат на 700 тысяч монгольских тугриков.

