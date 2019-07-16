Мотоэкспедиция «Сел и поехал» посетила Бурятию

Маршрут всероссийского мотопробега «Сел и поехал» пролегает через Бурятию. Байкеры прибыли в Бурятию 14 июля, они проделали путь от Санкт- Петербурга до Улан-Удэ и преодолели более 6 тысяч километров. Во время экспедиции участники мотопробега проводят съёмку документального фильма «Герои нашего времени», посвящённого работе сотрудников МЧС. Идея фильма – показать будни спасателей, их истории и судьбы, раскрыть аспекты и трудности их профессии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.











Съёмочная группа отправилась также в центр буддизма России – Иволгинский дацан, где гости смогли познакомиться с местными традициями и обычаями. Также они узнали об особенностях тушения пожаров на религиозных объектах, об этом им рассказал ветеран пожарной охраны Олег Романов.









– Цель акции - собрать уникальные видеоматериалы о простых людях, которые, рискуя своей жизнью, оказали помощь своим землякам. Мы считаем, что все люди должны знать об этих героях, – рассказал руководитель мотоэкспедиции «Сел и поехал» Павел Кобяк.













27 декабря 2020 исполняется 30 лет главному спасательному ведомству страны МЧС России. В рамках этой памятной даты фильм покажут во многих школах страны.



















