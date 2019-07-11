Сергей Зверев прилетел на Байкал

Звёздный стилист и певец Сергей Зверев 11 июля прилетел в Иркутск. Он намерен отправиться в Култук, где живёт его мама. В Култуке, посёлке на иркутской стороне Байкала Сергей Зверев вырос. Родился же он и недолго жил в селе Гужиры Тункинского района Бурятии.
Зверев ежегодно отдыхает на малой Родине. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2016 году звезда активно помогал с реконструкцией церкви в Гужирах. Подписчики стилиста также узнали о бурятских буузах, которые Зверев очень любит.
В 2017-м году Зверев выкладывал шутливое видео о том, как стадо коров обкидало его в Бурятии навозом. В 2018-м передал привет из Гужир и делился фото и видео домашней деревенской еды и дарами с огорода. Прошлым летом возвращение Зверева с отдыха в Москву обернулось крупным скандалом – шоумен разразился нецензурной лексикой в адрес работников иркутского аэропорта, устроивших строгий досмотр.
В последнее время Сергей Зверев активно занимается проблемами экологии Байкала. Он сопровождает свои посты хештегом #спасибайкал, неформально возглавил в шоу-бизнесе кампанию по борьбе со строительством завода на Байкале и даже пикетировал на Красной площади. За акцию протеста звезде выписали штраф, который ему недавно удалось обжаловать и снизить сумму.
«Прилетел в Иркутск... Земляки, подскажите какие проблемы надо осветить???» - спросил накануне у своих подписчиков Сергей Зверев.