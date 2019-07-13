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В Бурятии проходит фестиваль «Голос кочевников» (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль стартовал 12 июля в местности Ацагат Заиграевского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия

Накануне в Бурятии состоялось открытие международного фестиваля «Голос кочевника». Он стал крупным культурным событием в жизни региона, объединяющим людей разных культур и традиций, отметил глава республики Алексей Цыденов.

- За 11 лет существования наш региональный фестиваль превратился в крупное культурное событие, на который приезжают не только жители республики, но и туристы со всей России и даже из других стран. За это время исполнено сотни песен, которые очаровали и вдохновили тысячи слушателей. А самое главное, музыканты знакомят нас с традициями своих стран. Сегодня «Голос кочевников» - это уже больше, чем просто музыкальный фестиваль. Он объединяет людей разных культур и традиций на гостеприимной земле Бурятии, это наш символ дружбы народов, – сказал Алексей Цыденов.

В этом году фестиваль по традиции проходит на территории туристического комплекса «Степной кочевник», в 50 км от Улан-Удэ. Зрителей ждут выступления более 30 музыкальных групп из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России.

В первый день, 12 июля выступили группы Dashima, Алтын Туу из Алтая, певица URNA из Монголии, группа ИГРО из Бурятии, REC ON из Монголии, Second hand rose из Китая, Animal Divers из Кореи.

Завтра, 13 июля, выступят Se So Neon (Южная Корея), «Мельница» (Москва), Kurjan and Two Siberians (Индия/Россия), Shara (Грузия), LudiStelo (Корея), Turan (Казахстан), Akdan Gwangchil (Корея), UulUs Band (Монголия), SHONO (Иркутск).

В этот же день на территории туристического комплекса, с 12 до 17 часов гостей также ждет анимационно-развлекательная программа. Этнокультурные центры казачьей, семейской, бурятской культур продемонстрируют национальные обряды и игры. Состоятся дегустация блюд бурятской, семейской, татарской и украинской кухни, ярмарка товаров ручной работы, обучение танцам, творческие и спортивные конкурсы.

В заключительный день фестиваля, 14 июля, на большую сцену выйдут Найк Борзов (Москва), The Retuses (Москва), REDLINE (Монголия), «Nеизвестный исполнитель» (Иркутск), «Дари» (Бурятия), «Сезон Doждей» (Бурятия).

На малой сцене свое творчество представят улан-удэнские музыканты, а артисты Молодежного драматического театра Улан-Удэ покажут спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи».

Перед основной частью фестивали прошла офф-программа. Житель и гости Бурятии смогли услышать песни корейских шаманов. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
Голос кочевников фестиваль музыка
 
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