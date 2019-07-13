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В Бурятии расширится перечень поддержки больных с неизлечимыми заболеваниями

В Бурятии расширится перечень поддержки больных с неизлечимыми заболеваниями
Общество,  Фото:pixabay.com
О том, как в Бурятии оказывается паллиативная помощь, «Байкал-Daily» рассказали специалисты Городской поликлиники №2 Улан-Удэ

Значение паллиативной помощи трудно переоценить. Больные с неизлечимыми заболеваниями на последнем терминальном этапе течения заболевания часто испытывают различные боли, многие не могут самостоятельно передвигаться или заботиться о гигиене, то есть полностью зависят от посторонней помощи. Паллиативная помощь сегодня призвана сохранить качество жизни пациента на приемлемом уровне, а также решить социальные, психологические и духовные проблемы.

О том, как в Бурятии оказывается паллиативная помощь и об изменениях в модели организации паллиативной помощи «Байкал-Daily» рассказали специалисты Городской поликлиники №2 Улан-Удэ.

- Критерии отнесения пациентов и модель организации паллиативной помощи вновь пересмотрены в 2019 году. Они значительно улучшают качество жизни пациентов и их семей, а также доступность адресной выездной медицинской помощи. Паллиативная служба по всей стране и в Бурятии сейчас стала трёхуровневой. Помимо стационаров, выездных патронажных бригад появятся отделения дневного пребывания, расширится респираторная поддержка на дому, расширятся виды ухода за нетранспортабельными пациентами, - комментирует главный врач ГАУЗ Городская поликлиника №2 Виктория Колмакова.

В начале 2018 года поликлиника обслуживала 450 пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Сейчас отделениями выездных патронажных служб паллиативной помощи ГАУЗ Городская поликлиника №2 обслуживаются более 700 паллиативных пациентов из числа взрослого и детского населения города Улан-Удэ, Заиграевского, Иволгинского, Тарбагатайского районов.

Выездная служба паллиативной помощи детям на сегодня оказывает помощь 130 маленьким пациентам с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.

Все дети находятся под наблюдением врачей мультидисциплинарной бригады, которые своевременно меняют зонды, катетеры, стомы и делают другие медицинские манипуляции.

- В планах у нас расширение радиуса обслуживания выездными патронажными службами и оказание паллиативной помощи детям ещё в четырёх районах республики. Самый тяжёлый ребёнок все равно остаётся ребёнком, поэтому помощь оказывается не только медицинская, но и психологическая, духовная и социальная, - сообщила заведующая отделением детской паллиативной помощи Ольга Лебедева.

В работу отделения входит обслуживание детей и на кислородной поддержке, также специалисты продолжают активную работу по пилотному проекту «Подарим детям лёгкое дыхание».

- С 2017 года мы работаем с детьми, находящимися на аппаратах искусственной вентиляции лёгких на дому. За это время 5 детей прошли по данному проекту. Мы обучаем родителей, предоставляем необходимое оборудование, расходные материалы, контролируем состояние детей и работаем со всей семьёй. Очень важно поддержать родителей на плаву, чтобы их мир перестал рушиться, - отмечает Ольга Лебедева.

Уже есть положительные результаты от проекта. Так под свою опеку медики отделения детской паллиативной помощи Городской поликлиники №2 взяли девочку из города Кяхты. Малышка находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

- Малышка не может самостоятельно дышать, но все понимает и очень любознательная. Мама обучена всем принципам работы оборудования, смело меняет все трубки и обрабатывает аппаратуру. Они продолжают жить, как полноценная семья, ходят в гости, гуляют, смотрят мультики и не боятся завтра. А мы в свою очередь помогаем им, обеспечиваем всеми расходными материалами, аппаратурой, приезжаем в «гости» и очень любим, - говорит заведующая отделением детской паллиативной помощи Городской поликлиники №2.

На обслуживании в отделении амбулаторной паллиативной медицинской помощи (ОАПМП) состоит свыше 600 взрослых пациентов, из них 53% составляют онкологические заболевания, 30% неврологические заболевания и 17% заболевания терапевтического профиля. 33 человека с тяжёлой дыхательной недостаточностью находятся на респираторной поддержке на дому, из них 6 пациентов на искусственной вентиляции лёгких, в первую очередь это пациенты с боковым амиотрофическим склерозом ( БАС).

- БАС - прогрессирующее заболевание нервной системы. При котором поражаются двигательные нервные клетки в коре головного мозга и спинного мозга. Замедлить прогрессирование патологического процесса при БАС, при котором нарушается процесс дыхания помогает неинвазивная и инвазивная вентиляция лёгких. Ранее для этого требовалось длительно находиться в условиях стационара, а сейчас эта помощь оказывается на дому мультидисциплинарной бригадой, - говорит заведующая взрослой паллиативной службой Ольга Боровская.

- Кардинально изменить подход к тяжелобольному пациенту требует слаженной работы членов команды - это и медицинские работники и члены семьи, это наша стратегия, - отмечают специалисты отделений паллиативной помощи Городской поликлиники №2.



медицинская помощь поликлиника №2
 
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