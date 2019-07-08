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По Улан-Удэ вновь разгуливало стадо коров

По Улан-Удэ вновь разгуливало стадо коров
Общество, 
На Бурводе возле футбольного поля гуляли бурёнки (видео)

По Улан-Удэ вновь разгуливали коровы. На этот раз бурёнок заметили на улице Мерецкова на Бурводе. Возле футбольного поля прогуливалось целое стадо. Видео с коровами появилось в группе «Аноним 03».

- Кто потерял стадо коров? – поинтересовался житель республики, снявший гуляющих коров на камеру.



В комментариях люди шутят и предполагают, что животных никто не терял, они просто пасутся среди многоэтажек.

«В футбол хотели поиграть… или рьяные болельщики, первые места пришли занимать», «Бригада косильщиков травы», В Улан-Удэ коровы и лошади бродят по городу как в Индии», «Деревня одним словом», пишут пользователи Сети.

Как сообщал «Байкал-Daily», сельскохозяйственные животные в городе – почти обычное явление для столицы Бурятии. На прошлой неделе в аэропорту «Байкал» прилетающих «встречал» табун лошадей. В мае улан-удэнцы замечали коров на улице Бабушкина. В прошлом году «наглые тёлки» разгуливали прямо по дороге на Левом берегу.

коровы
 
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