По Улан-Удэ вновь разгуливало стадо коров

На Бурводе возле футбольного поля гуляли бурёнки (видео)
По Улан-Удэ вновь разгуливали коровы. На этот раз бурёнок заметили на улице Мерецкова на Бурводе. Возле футбольного поля прогуливалось целое стадо. Видео с коровами появилось в группе «Аноним 03».
- Кто потерял стадо коров? – поинтересовался житель республики, снявший гуляющих коров на камеру.
В комментариях люди шутят и предполагают, что животных никто не терял, они просто пасутся среди многоэтажек.
«В футбол хотели поиграть… или рьяные болельщики, первые места пришли занимать», «Бригада косильщиков травы», В Улан-Удэ коровы и лошади бродят по городу как в Индии», «Деревня одним словом», пишут пользователи Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», сельскохозяйственные животные в городе – почти обычное явление для столицы Бурятии. На прошлой неделе в аэропорту «Байкал» прилетающих «встречал» табун лошадей
. В мае улан-удэнцы замечали коров на улице Бабушкина
. В прошлом году «наглые тёлки» разгуливали прямо по дороге на Левом берегу
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На Бурводе возле футбольного поля гуляли бурёнки (видео)
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