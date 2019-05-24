По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы

«Коровки ходят, пастуха не видно» - так подписал улан-удэнец фотографию с гуляющими коровами по улице Бабушкина. Фото появилась в паблике «Аноним 03».
В социальных сетях Instagram и в «ВКонтакте» жители Бурятии активно комментируют фотографию и отпускают шуточки насчёт разгуливающихся парнокопытных.
«Пастух в трамвае», «В «Баран на корове» идут», «На Центральный рынок идут», «Успевайте доить», «Коровы тоже в город подались, им тоже деревня надоела», «Нарушение ПДД, движение одностороннее», «Приехали поступать», «Фото смешное, ситуация прискорбная. Из трамвая вышли», «Ещё баран не хватает», «Медведи куда пропали», острят улан-удэнцы.
В связи с бредущими по улицам коровами многие называют Улан-Удэ большой деревней. Кого-то обижает эта формулировка, а кто-то, наоборот, любит свой город именно за его своеобразие.
«Я не понимаю! Те, кто говорит, что наш город большая деревня! Да, так оно и есть! Ну не нравится наш город? Валите! Кто вас держит то!?», «Всё-таки наш город - это большая деревня», «В чем деревня так плоха? Я считаю, деревня - это лучше чем город!)) Ближе к природе)) где меньше шума, грязи, копоти, вони, людей и т.д кто не ценит это простое наименование тот душевно больной человек...», «Наш город прекрасен и своеобразен) Это и есть особенность Улан-Удэ) А деревня, деревня - это уже летучие фразы)», «Никогда уу не избавится от статуса «деревня», пишут комментаторы поста.
Это не первый случай, когда коровы гуляют по улицам города. Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2018 года также на улице Бабушкина горожане заметили пасущихся коров на трамвайных путях. В прошлом году корова также поселилась в одном из подъездов дома.
Не один раз бурёнок встречали в аэропорту «Байкал».