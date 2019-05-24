По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы

«Коровки ходят, пастуха не видно» - так подписал улан-удэнец фотографию с гуляющими коровами по улице Бабушкина. Фото появилась в паблике «Аноним 03».

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