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По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы

По улицам Улан-Удэ снова гуляют коровы
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Горожане отпускают шутки насчёт стада коров на Бабушкина

«Коровки ходят, пастуха не видно» - так подписал улан-удэнец фотографию с гуляющими коровами по улице Бабушкина. Фото появилась в паблике «Аноним 03».



В социальных сетях Instagram и в «ВКонтакте» жители Бурятии активно комментируют фотографию и отпускают шуточки насчёт разгуливающихся парнокопытных.

«Пастух в трамвае», «В «Баран на корове» идут», «На Центральный рынок идут», «Успевайте доить», «Коровы тоже в город подались, им тоже деревня надоела», «Нарушение ПДД, движение одностороннее», «Приехали поступать», «Фото смешное, ситуация прискорбная. Из трамвая вышли», «Ещё баран не хватает», «Медведи куда пропали», острят улан-удэнцы.

В связи с бредущими по улицам коровами многие называют Улан-Удэ большой деревней. Кого-то обижает эта формулировка, а кто-то, наоборот, любит свой город именно за его своеобразие.

«Я не понимаю! Те, кто говорит, что наш город большая деревня! Да, так оно и есть! Ну не нравится наш город? Валите! Кто вас держит то!?», «Всё-таки наш город - это большая деревня», «В чем деревня так плоха? Я считаю, деревня - это лучше чем город!)) Ближе к природе)) где меньше шума, грязи, копоти, вони, людей и т.д кто не ценит это простое наименование тот душевно больной человек...», «Наш город прекрасен и своеобразен) Это и есть особенность Улан-Удэ) А деревня, деревня - это уже летучие фразы)», «Никогда уу не избавится от статуса «деревня», пишут комментаторы поста.

Это не первый случай, когда коровы гуляют по улицам города. Как сообщал «Байкал-Daily», в июле 2018 года также на улице Бабушкина горожане заметили пасущихся коров на трамвайных путях. В прошлом году корова также поселилась в одном из подъездов дома.

Не один раз бурёнок встречали в аэропорту «Байкал».
коровы
 
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