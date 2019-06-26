Осуждённые Улан-Удэ сказал «нет наркотикам»

В колонии завершился месячник борьбы с наркозависимостью



В исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ провели мероприятия, посвящённые международному Дню борьбы с наркозависимостью.



Осуждённые поставили театрализованное представление «Мы говорим наркотикам – НЕТ!». В нём они рассказали о наркозависимости и методах борьбы с ней.



Также осуждённые приняли участие в конкурсе стенгазет и плакатов антинаркотической направленности, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

