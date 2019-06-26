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В Бурятии спецназ «Гром» устроил показательные выступления: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В международный день борьбы с наркоманией и наркопреступностью бойцы спецназа МВД Бурятии встретились с детьми. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

С 17 по 30 июня во всех регионах России проводятся мероприятия, приуроченные к международному дню борьбы с наркоманией и наркопреступностью. Сегодня, 26 июня в детском лагере «Старт» в Тарбагатайском районе Бурятии устроили показательные выступления спецподразделение МВД «Гром». Подростки увидели оружие силовиков, методы задержания, а также пообщались с правоохранителями.

- Мы очень часто проводим такие мероприятия – уроки мужества, показательные выступления, беседы и лекции. Нужно, чтобы дети своими глазами видели, что такое полиция, чем она занимается, - поделился командир отряда специального назначения «Гром» Сергей Елубаев.

Как считают в МВД, подобные встречи положительно сказываются на недопущении потребления наркотиков молодёжью.

- Профилактика в целом разнообразная. Это не только показательные выступления, это и адресная работа, и более специфичные, узкие мероприятия, которые направлены конкретно на человека. Но тем не менее, первичная профилактика считается одной из самых важных, - пояснила оперуполномоченный отдела организации взаимодействия с органами государственной власти управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Татьяна Николаева.

Также полицейские отметили, что за последнее время уровень наркопотребления уменьшился, а несовершеннолетних с диагнозом «наркомания», состоящих на учёте, нет вовсе.

Всего в мероприятии поучаствовали 144 ребёнка в возрасте от 7 до 16 лет, все они воспитанники ДЮСШ №5.
МВД спецназ
 
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