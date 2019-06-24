Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин начал обходить Байкал пешком

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy) 22 Июн 2019 в 11:48 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy) 16 Июн 2019 в 8:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy) 19 Июн 2019 в 12:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy) 21 Июн 2019 в 12:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy) 22 Июн 2019 в 3:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Читают сейчас

В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны Общество, В Бурятии наградили лучших сотрудников вневедомственной охраны по итогам служебной деятельности за первое полугодие 2019 года

В Улан-Удэ прошёл гарнизонный развод Росгвардии и МВД Общество, В гарнизонном разводе приняли участие более 150 сотрудников Росгвардии и МВД, работников частных охранных предприятий, представителей казачества и народных дружин