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Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин начал обходить Байкал пешком

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин начал обходить Байкал пешком
Общество, 
Сегодня знаменитый марафонец пошёл в путь, который в 2016 году прервал энцефалитный клещ

Ультрамарафонец, путешественник, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин начал своё пешее путешествие вокруг Байкала. Старт был сегодня, 24 июня, в 9 часов утра из посёлка Баргузин. За Дмитрием можно следить онлайн на сайте https://www.iridium360.ru/guest/journey/a67f0968




Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий планирует обойти Байкал пешком. Таким образом он хочет установить новый мировой рекорд - 2000 км за 50 дней.

Перед началом марафона, 20 июня, спортсмен побывал в Забайкальском национальном парке. Он посетил кордон Монахово и посёлок Курбулик, познакомился с Баргузинским и Чивыркуйским заливами озера Байкал. В тот же день ультрамарафонец совершил восхождение на полуострове Святой Нос, пройдя маршрутом «Тропа испытаний».


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21 июня 2019 года сходил гору Маркова (1877 метров над урморя). Самая высокая вершина полуострова Святой Нос озера Байкал в Бурятии. На вершину проложена отличная тропа «Тропа Испытаний». Начинается от побережья Байкала, в Баргузинском заливе. И выходит на плато, где вершина. Тропа настолько хороша, что шёл, и загорался сделать на ней трейл. Но шёл, и твердил себе мысленно: «Нет, и ещё раз нет, ты сейчас обычный ходок на палках, а не организатор забегов» Отличный контраст. Уровень воды 457 метров, жара, загораешь при плюс 25. Восходишь за 3 часа до 1877 метров, и ты в снегу. Святой Нос единственный полуостров на Байкале и представляет собой узкий горный массив – длиной 53 км., шириной до 20 км. Первоначально Святой Нос представлял собой остров, впоследствии причлененный к материку намывным перешейком. По расчетам методом миграционного слоеобразования это могло произойти 3-15 тыс. лет тому назад. Приблизительно на середине пути стоит крест. И многие ходят только до него. Поклонный крест, который был освящен в 2014 году в ходе крестного хода прихожан Усть-Баргузина и Максимихи, является точкой, где каждый решает, идти ему дальше или спускаться вниз. Издавна гора считалась сакральным местом. Шаманы проводили на Святом Носе ритуальные церемонии, почитая духов Байкала и Баргузинских гор. Тогда полустров носил название «Морда осетра» или «Хилмэн-Хушун». Название Святой Нос появилось в XVII—XVIII веках, когда на полуострове высадились казаки-землепроходцы. Поначалу так называли деревушку на берегу, а потом название перешло на весь полуостров. Место по силе не намного меньше Ольхона, но людей посещает его в 100 раз меньше. Таким же священным местом у бурят считается гора Ижимей (1274 метра) - самая высокая вершина острова Ольхон. Сходить обе вершины, побывать и на Ольхоне и на Святой Нос, редкость. Так можете и спрашивать? На Ольхоне был? Ижимей сходил? На Святом Носу был? Маркова сходил? И если ответ Да-Да-Да-Да. Счастлив тот человек. #бурятия #святойнос #тропаиспытаний #горамаркова

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy)



На днях он посетил Иволгинский и дацан Ринпоче Багша. Там он покрутил молитвенные барабаны. Видеоотчёты он выложил на своей странице в Instagram. 


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Сегодня в Улан-Удэ на Лысой Горе посетил дацан Ринпоче Багша. В завершении, на выходе с дацана, смотрю атлетка вкручивает на веле в гору. Подходит ко мне. Сэсэг Санжиева! Бегунья и сильная кроссфитер. В августе 2016 года в числе первых пришла навестить меня в больнице Улан-Удэ. Встреча через 3 года. @sanzhieva_seseg . #ОбнятьБайкал #NeverStopExploring #TheNorthFace_Russia #DmitryErokhinSquad #NordicWalking #СевернаяХодьба

Публикация от Dmitry Erokhin (@erokhindmitryy)


В выходные Дмитрий стал почётным гостем на фестивале молока и традиционной культуры бурят «Сагаан Эдеэнэй Найр». Мероприятие прошло в улусе Хилгана Баргузинского района Бурятии.




В июле 2016 года Дмитрий уже предпринимал попытку прохождения вокруг Байкала. Но после преодоления 2/3 маршрута на 28-й день ему пришлось сойти с дистанции из-за укуса энцефалитного клеща. Спортсмену пришлось обратиться в больницу Северобайкальска. 
спорт марафон Байкал
 
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