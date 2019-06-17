Забайкальские подростки поборются за путёвки в Ялту

В Чите пройдут соревнования по сдаче ГТО среди школьников
С 18 по 19 июня в Чите состоятся соревнования по сдаче норм ГТО в рамках спартакиады среди детей «От массовости к мастерству». Торжественное открытие состязаний состоится 18 июня в 11:30 на стадионе «Юность».
В соревнованиях примут участие школьники в возрасте от 11 до 15 лет из 30 районов Забайкальского края. Победители регионального этапа примут участие в финале Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!», который состоится осенью в Ялте в Международном детском центре «Артек». Об этом информирует пресс-служба Минспорта Забайкалья.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее подобный региональный этап состоялся в Улан-Удэ.
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