Туда отправят победителей регионального этапа, который состоится завтра
15 июня на Центральном стадионе Улан-Удэ пройдёт региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.
Участие в фестивале примут юные спортсмены из 15 районов республики. Муниципальные образования направят команды, в составе которых будут школьники III–IV возрастных ступеней (11–15 лет). Победители соревнований будут представлять Бурятию на всероссийском финале фестиваля, ежегодно проходящем в международном детском центре «Артек» в октябре.
Соревнования начнутся в 10:00, торжественное открытие состоится в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
Школьники Бурятии поедут на финал фестиваля ГТО в Артеке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На Чемпионате мира он завоевал полный комплект медалей
Также в программе «Водная зарница», «Мультигонка» и заезд байкеров
Организаторы обещают всем участникам сувениры
В Аге объявлен конкурс на лучший проект скульптуры, посвящённой фестивалю
Маршрут пройдёт от бульвара Гагарина и по острову «Юность»
На полигоне «Песчанка» пройдёт военно-технический форум «Армия-2019»
На торжественном собрании подвели итоги конкурса «Лучший врач-2019» и присвоили почётные звания
Победили семьи Низовцевых, Старцевых и Каднай
Это место она заняла в категории «начинающий пользователь» на Чемпионате по компьютерному многоборью
С врачом связались с помощью видеосвязи
Знаки поставят для грузовиков, с которых незаконно торгуют стройматериалами
9 июня в столице Забайкальского края прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Наши надежды»
3 июня при патрулировании на мотолодке территории и акватории Баргузинского заповедника в устье реки Большая была замечена стайка птиц
Восемь человек удалили с экзаменов
Дружинники провели интерактивную акцию на знание географии родной страны