Школьники Бурятии поедут на финал фестиваля ГТО в Артеке

Туда отправят победителей регионального этапа, который состоится завтра



15 июня на Центральном стадионе Улан-Удэ пройдёт региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций.



Участие в фестивале примут юные спортсмены из 15 районов республики. Муниципальные образования направят команды, в составе которых будут школьники III–IV возрастных ступеней (11–15 лет). Победители соревнований будут представлять Бурятию на всероссийском финале фестиваля, ежегодно проходящем в международном детском центре «Артек» в октябре.



Соревнования начнутся в 10:00, торжественное открытие состоится в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.

