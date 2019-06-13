Бурятская рок-группа выступила на фестивале в Иркутске

Праздничные гуляния были посвящены Дню России



Накануне в Иркутске на площади у памятника Александру III прошёл девятый фестиваль национальных культур.



– В нашем городе сложилась хорошая традиция – проводить в День России фестиваль национальных культур. Ежегодно в нем принимают участие порядка 8 тысяч иркутян. Это говорит о том, что интерес к сохранению национальных и культурных ценностей огромен. Многие поколения иркутян трудились на благо нашего города. Вне зависимости от национальности, вероисповедания, делали все, чтобы Иркутск – рос и развивался, – отметил мэр Дмитрий Бердников.



Зрители увидели концерт, на котором специальными гостями стали участники музыкального коллектива SHONO из Бурятии. Они сыграли на традиционных бурят-монгольских инструментах и исполнили бурятские сказания, эпосы-улигеры и современные композиции в фолк-роковой обработке.



Кроме того, для иркутян и гостей города представители национально-культурных центров провели мастер-классы по вышивке, каллиграфии и декоративно-прикладному искусству, презентовали ремесленные мастерские, традиционные костюмы. Также гости смогли сыграть в «подвижные» динамические шахматы огромными фигурами, армянские шашки «тама», нарды и другие национальные игры, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

