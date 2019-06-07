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Почти 100 домов в Улан-Удэ остаются без горячей воды

Почти 100 домов в Улан-Удэ остаются без горячей воды
Общество, 
Горячую воду жителям не вернули из-за десятков порывов на сетях

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне была информация, что без горячей воды остаются 20% жилых домов. Сегодня в мэрии Улан-Удэ сообщили: горячей воды нет в 98 домах. Из них 20 - в Железнодорожном районе, 22 - в Советском и 56 в Октябрьском, уточнили в администрации города.

Горячее водоснабжение не удалось своевременно вернуть из-за 59 выявленных порывов в ходе испытаний теплосетей на прочность и плотность.

- Испытания являются неотъемлемой частью подготовки тепловых сетей к зиме. Они позволяют выявить ветхие участки теплотрасс, своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию и не допустить аварийных ситуаций в отопительный период. В ходе испытаний теплосетей на прочность и плотность было выявлено 59 порывов. Из них на сегодняшний день устранено 21 повреждение, - сообщили в администрации города.

Работы по устранению повреждений трубопровода ведутся в круглосуточном усиленном режиме. На устранение повреждений привлечено 16 бригад (94 человека) из числа ремонтного персонала.

Задействовано 10 дежурных машин, 2 автокрана, 3 вакуумные машины, 2 больших экскаватора, 3 маленьких экскаватора, 2 манипулятора, 9 сагов, средства малой механизации и дополнительно арендованные 2 автокрана и 2 экскаватора.

Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях можно сообщать в диспетчерскую службу по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52.

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