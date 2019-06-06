На полное восстановление горячего водоснабжения отводят две недели
В понедельник, 3 июня в Улан-Удэ произошло плановое отключение горячей воды. Горожанам пообещали, что воды не будет два дня. Однако некоторые дома горячую воду не получили до сих пор. В «ТГК-14» вечером 6 июня сообщили, что горячее водоснабжение вернули в 80% жилых домов.
- Специалисты филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» продолжают восстанавливать горячее водоснабжение потребителям, после проведения гидравлических испытаний теплосетей. Всего в ходе испытаний было выявлено порядка 59 повреждений. Восстановительные работы идут в усиленном режиме, на местах образовавшихся порывов в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, трудятся 15 аварийных бригад, - заявили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
Сегодня ведутся работы по запуску тепломагистрали №3. К концу дня планируется завершить работы на улицах Пушкина, Гагарина, Лебедева, Ключевская, Приречная. В настоящее время основной упор сделан на восстановление подачи горячей воды на улице Терешковой.
Полное восстановление услуги для всех горожан ожидается в течение двух недель. Все жилые объекты будут подключаться по мере устранения повреждений.
- «ТГК-14» просит потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые являются неотъемлемой частью подготовки к очередному отопительному сезону, - говорится в сообщении компании.
20% жилых домов Улан-Удэ остаются без горячей воды
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