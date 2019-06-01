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Двоих детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, переводят из реанимации

Двоих детей, пострадавших на батуте в Улан-Удэ, переводят из реанимации
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня их состояние стабильное, и в интенсивной терапии они больше не нуждаются 

Двоих детей, пострадавших на батуте в столице Бурятии 30 мая, переводят из реанимации в отделение травматологии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. 

Две девочки четырёх лет продолжат получать лечение в отделении травматологии. У обеих были зафиксированы ушибы головного мозга. Сегодня их состояние стабильное, и в интенсивной терапии они больше не нуждаются. В отделении реанимации остаются ещё двое детей, один из которых перенёс операцию. Их состояние - без отрицательной динамики.

- Накануне тактику лечения детей, пострадавших во время ЧП на батуте, согласовали специалисты центра нейрохирургии имени Бурденко и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, более известного как клиника Рошаля. О проводимом лечении и состоянии детей врачи Детской республиканской клинической больницы доложили главе Бурятии, который сегодня посетил больницу и поздравил маленьких пациентов с Днём защиты детей, - отметили в министерстве.

Как сообщал «Байкал- Daily», днём 30 мая в Улан-Удэ дети пострадали, играя на надувном батуте у Дома торговли. Батут перевернуло порывом ветром, верёвки, которые его держали, оборвались. 

Четверо детей после инцидента находились в реанимации детской больницы, пятый – в отделении травматологии. Шестого пострадавшего ребёнка родители привезли в медучреждение вечером, малыш был отправлен на амбулаторное лечение.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Семьям пострадавших детей выплатят компенсации.

О ЧП сообщили многие федеральные СМИ. В том числе сюжет снял Первый канал.




батут ЧП
 
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