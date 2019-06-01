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Эксперты: потенциал Байкальского региона не раскрыт в полной мере

Эксперты: потенциал Байкальского региона не раскрыт в полной мере
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Одними из самых актуальных для Бурятии в рамках прошедшего в Улан-Удэ форума «Сообщество» стали вопросы экологической политики в акватории озера Байкал.

Своим мнением по поводу путей решения проблем с «Байкал-Daily» поделились эксперты форума - председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ Альбина Дударева и заместитель председателя Общественного совета Минприроды России Александр Закондырин. 
 
- Альбина Евгеньевна, тема экологической ситуации вокруг озера Байкал – ключевая на площадках форума. На ваш взгляд, как сейчас обстоят дела на побережье озера? Как зарекомендовали себя меры запрета? 

- Подходы к уникальному озеру Байкал также должны быть уникальными. И потенциал его необходимо охранять, но таким образом, чтобы это не мешало местным жителям. На Байкале имеется и обширный туристический потенциал, однако существующий запрет на строительство объектов не даёт возможности региону развиваться в области туризма. Хотя в границах особо охраняемых природных территорий можно правильно организовать полноценный отдых людей, по-настоящему любящих природу. Поэтому ограничительные меры должны работать на развитие имеющегося потенциала, а не на конечный запрет. И я не вижу особой эффективности в подобных половинчатых мерах, ведь они не дают пользы местным жителям, ограничивая их повседневную деятельность. Поэтому можно говорить об эффективности лишь в плане очистных сооружений – важно, что снижается уровень стоков в Байкал. Всё остальное нельзя назвать эффективным. Например, ликвидация экологического ущерба от деятельности Байкальского ЦБК до сих пор не налажена должным образом, хотя этот пункт программы можно считать одним из самых ресурсозатратных в ФЦП по охране озера Байкал. Деньги выделены, но до сих пор они лежат лишь на бумаге. Какая-то часть из них растрачена впустую, на кучу бумаг, которые громко назвали проектом, но конечного эффекта так и не удалось добиться. Нет никакой пользы ни для людей, ни для природы. Поэтому сейчас мы, общественные эксперты, ставим вопрос перед Минприроды России о корректировке мер по охране Байкала. 

- На ваш взгляд, улучшилась ли на территории Бурятии ситуация с вывозом и переработкой твердых бытовых отходов с приходом регионального оператора? 

- Мы видим, что у вас средние тарифы по дальневосточному региону, поэтому особых отклонений я, как эксперт по обращению с отходами, не вижу. Беда всех субъектов – отсутствие необходимой инфраструктуры, и её нужно возводить, чтобы достичь целевых показателей, заложенных в национальном проекте «Экология». 

Региональный оператор зашёл на территорию республики не так давно, поэтому у него ещё не разработана инвестиционная составляющая в тарифе. Поэтому средств для развития недостаточно. Их не хватит даже на строительство простого полигона ТБО, не говоря уже о том, что в рамках нацпроекта предусмотрена переработка до 60% отходов. И за счёт нынешнего тарифа это невозможно. Поэтому субъекту необходимо изыскивать какие-то мотивации для регионального оператора, чтобы привлечь инвестиционные средства на модернизацию для переработки отходов. С другой стороны, существует риск того, что инвестиционную составляющую могут заложить в тариф. А этого допускать категорически нельзя, потому что уровень доходов населения в вашей республике не так уж высок. Инвестиционную составляющую государство должно взять на себя.

А вот как прокомментировал злободневные проблемы Байкала Александр Закондырин. 

- Во-первых, есть ФЦП по Байкалу на период с 2012 по 2020 годы, и недавно в рамках нацпроекта «Экология» прописан отдельный федеральный проект «Сохранение озера Байкал» - с 2019 по 2024 годы. Предусмотрено финансирование на общую сумму 32 миллиарда, большую часть которой – 28 млрд – выделяет федеральный бюджет. 

Главные моменты – уменьшение общего экологического ущерба и строительство очистных сооружений, чтобы минимизировать объём загрязнения, а также выстраивание эффективной системы мониторинга и сохранение биоразнообразия. 

Для того чтобы деятельность чиновников профильных ведомств и специалистов была выстроена должным образом, необходимо наладить действенный механизм общественного контроля за выделенными финансовыми средствами. Это должно быть в публичном формате, чтобы на каждом этапе фиксировать какие-либо ключевые показатели работы. Пора создать разумный баланс между природоохранной деятельностью и осуществлением хозяйственной деятельности, приносящей минимальный вред экосистемам озера. 

Вопросы возникают, прежде всего, по ограничениям на хозяйственную деятельность на побережье Байкала, которые причиняют существенные неудобства местным жителям. Под запретом фактически и строительство инфраструктуры для очистных сооружений, что в итоге препятствует работе по охране Байкальской природной территории.


Байкал форум
 
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