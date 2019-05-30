Фестиваль тюнинга пройдёт в Иркутске

На нём выберут лучшие «прокаченные» автомобили и мотоциклы



1 и 2 июня в Иркутске состоится фестиваль техники и тюнинга «АвтоМотоParty». В этом году фестиваль пройдёт на территории музейного комплекса ретро-техники.



Конкурс пройдёт по четырём номинациям: «Тюнинг-проект» (инженерные и стилистические доработки транспортных средств, а также «самоделки»), «Ретро-автомобиль», «Мото-номинация» (современные и ретро мотоциклы после тюнинга), «Приз зрительских симпатий». Также гостей фестиваля ждут выставка автомобилей, выступление музыкальных групп, интерактивы, лотерея по входным билетам и конкурсы для детей и взрослых, сообщают организаторы мероприятия на своём сайте.

