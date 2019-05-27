В Иркутске прошёл благотворительный пробег

Мероприятие «Спорт во благо» было посвящёно сбору средств для помощи детям с синдромом Дауна



В Иркутске на острове Юность состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо». Мероприятие проходит в городе пятый раз и посвящёно сбору средств на развитие программ ранней помощи детям с синдромом Дауна.



Благодаря четырём предыдущим пробегам было собрано 552 415 рублей, в этом году – более 120 тысяч. Все финансовые средства направляются в проект «Моя и мамина школа» для оплаты индивидуальных занятий детей, ремонта помещений, приобретения методических пособий для занятий и на реабилитационные мероприятия для ребят с синдромом Дауна.



На акции присутствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Глава города наградил победителей забегов, а также вручил благодарность организатору – областной общественной организации родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга».



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, программа «Спорт во благо» действует уже более 10 лет и сегодня является всероссийской. К ней подключились десятки регионов страны, где работают некоммерческие организации, поддерживающие людей с синдромом Дауна: Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Барнаул, Омск, Рязань, Махачкала и другие. За годы работы программы «Спорт во благо» её участниками стали десятки тысяч человек, сотни компаний и организаций.

