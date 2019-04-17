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На «Своей игре» прозвучал вопрос об Анатолии Михаханове

На «Своей игре» прозвучал вопрос об Анатолии Михаханове
Общество, 
За правильный ответ интеллектуал получил 600 баллов

В одном из последних выпусков популярной интеллектуальной телепередачи «Своя игра» прозвучал вопрос об известном бурятском спортсмене Анатолии Михаханове.

В рубрике «Русские за границей» участники открыли вопрос, звучавший так: «Россиянин Анатолий Михаханов прожил в Японии 19 лет и выступал в этом виде спорта под псевдонимом Орора Сатоси – «Северное Сияние»».

Первым на кнопку нажал участник из города Тутаев Ярославской области Дмитрий Сахаров. Дмитрий ответил, что бурятский спортсмен в Японии занимался сумо. За правильный ответ интеллектуал получил 600 баллов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября 2018 года 35-летний уроженец села Заиграево Анатолий Михаханов завершил карьеру сумоиста. В Японии состоялась особая церемония - обрезание косички, которую носят только сумоисты. Вскоре Анатолий вернулся домой в Бурятию, где живёт его семья. Здесь он начал проходить курс разгрузочно-диетической терапии в Центре восточной медицины. Анатолий не исключал, что получит в Улан-Удэ высшее образование. Сейчас активно участвует в мероприятиях Сангхи России.

- Каждый фанат сумо знал, кто такой Северное Сияние Орора. И это было приятно. Не добился высот, но меня многие знали.. Главное — не то, какой ты борец, а какой ты человек по жизни останешься, — считает Анатолий Михаханов.

Он стал первым и пока единственным профессиональным сумоистом российского происхождения. Был самым тяжёлым борцом сумо за всю историю с максимальным весом 293 кг. Недавно дал большое интервью российскому порталу.
спорт сумо Михаханов телешоу
 
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