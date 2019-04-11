Анатолий Михаханов: Беременные просили погладить их по животу









- День начинается с подъёма в пять утра. С 6 до 10 — первая тренировка. После этого борцы плотно завтракают, молодые убираются в комнате, а опытные снова ложатся поспать. Дежурство по кухне распределяется заранее и каждый в срок исполняет свои обязанности. Обычно по кухне у нас дежурило четыре человека, другие стирали и убирали.- Да, обязательное условие для набора веса. Вторая трапеза идёт в 6 часов вечера после второй тренировки. Конечно, едят все много, потому что вес в сумо очень важен. Иногда бывает, что после тренировки, особенно летом, ты ничего не можешь есть. Приходилось проявлять силу воли.Также Анатолий Михаханов рассказал в интервью news.ru об обязанностях, которые на него возложили после того, как он попал в школу сумо.- В первую очередь меня научили готовить, убираться, мыть посуду. Начинающие борцы выполняют всю работу по дому, а старшие по рангу от неё освобождены. Все проходят через это. Дедовщины, в худшем смысле, в сумо нет. Обстановка приближена к армейской, но без перегибов. Строгая дисциплина в спорте всегда должна быть. Когда надо, тренер может поругать, заставить лучше стараться, но бить запрещено, всё основано на внушении. Спортсмен должен понять, что это ему надо, а не тренеру. Конечно, жить в одном доме с другими двадцатью борцами и каждый день тренироваться морально тяжело, тут могут сдать нервы, - объяснил корреспонденту news.ru. сумоист.Уроженец Бурятии в ходе беседы с журналистом news.ru очень тепло отозвался о своем втором отце - учителе Тосимицу Китаноуми (победитель 24 турниров по сумо, экс председатель Ассоциации сумо).- Он был человеком, который относился ко всем борцам как к сыновьям. Всех называл не по борцовским псевдонимам «сиконам», а по настоящим именам. Меня он звал Тори, потому что японцу было сложно произнести Толя. У них нет звука «л». Он был личностью огромного масштаба. Если бы не Китаноуми и его авторитет на посту президента ассоциации, мир сумо не пережил бы трудностей тех лет. Он родился в то время, когда сумо стали показывать по телевизору. Говорят, уже тогда у него было написано на роду стать йокодзуной и главой ассоциации. Китаноуми очень близко к сердцу переживал все скандалы и трудности в мире сумо, но при этом все решения принимал сам, боясь лишний раз с кем-то советоваться.Как-то я застал его за тяжёлой думой и сказал: «Может, расскажете мне, о чём переживаете, и вам будет легче. У нас в России говорят: одна голова — хорошо, а две — лучше». Ни один японец такого не мог сказать, а я не постеснялся. После этого у нас наладились отношения, и учитель мог долго слушать мою болтовню. Когда в 2007 году я потерял отца в 24 года, Китаноуми разрешил мне называть его отцом, и мы были всё время вместе, как отец и сын. Он замечательный человек, с открытой душой, который всегда выслушает и подскажет выход. Он учил нас, что безвыходных ситуаций не бывает. Я очень горжусь, что меня воспитывал такой человек.