Анатолий Михаханов: Беременные просили погладить их по животу

Первый профессиональный сумоист российского происхождения, самый тяжёлый сумоист в мире, уроженец Заиграевского района Бурятии Анатолий Михаханов дал интервью российскому изданию news.ru.
В самом начале интервью news.ru Анатолий подробно рассказал о сумо, а также – почему сумо для японцев особенный вид спорта.
- Вид спорта сумо родился в сражении двух японских богов за остров. Они боролись по правилам сумо, а победитель стал императором. С тех пор это императорский вид спорта. Монарх всегда посещает турниры, и только сумоисты имеют право идти впереди императора. А президент ассоциации сумо, в отличие от других людей, имеет право общаться напрямую с императором. Куда ни зайдёшь, японцы при виде сумоиста, особенно большого, кричат «Уау!»
- Отчего такие большие почести сумоисту?
- Дело в том, что в Японии считается, что человек такой невероятной силы приносит счастье. Люди буквально сходят с ума, просят взять на руки их детей. Они считают, что ребёнок после этого будет расти здоровым и счастливым. Беременные женщины просят погладить их по животу. Думаю, это хорошая примета, к которой ты со временем начинаешь привыкать и в неё верить.
— Фанатов у вас много?
— У меня всегда было много фанатов. Хоть я и не поднимался выше третьего дивизиона макусита, но многих сэкитори (борцов двух высших дивизионов, — прим. ред.) знали гораздо хуже меня. Я всегда был большой и запоминающийся. Даже после возвращения в Бурятию из Японии ничего не изменилось. Люди читают мой Instagram, просят сфотографироваться со мной. Я стараюсь отвечать каждому добром. Всем, конечно, мил не будешь, но если кому-то нравишься, это приятно. В России тоже есть люди, которые следят за сумо, интересуются этим видом спорта.
Обычный день сумоиста
- День начинается с подъёма в пять утра. С 6 до 10 — первая тренировка. После этого борцы плотно завтракают, молодые убираются в комнате, а опытные снова ложатся поспать. Дежурство по кухне распределяется заранее и каждый в срок исполняет свои обязанности. Обычно по кухне у нас дежурило четыре человека, другие стирали и убирали.
- Сон после еды — это обязательное условие?
- Да, обязательное условие для набора веса. Вторая трапеза идёт в 6 часов вечера после второй тренировки. Конечно, едят все много, потому что вес в сумо очень важен. Иногда бывает, что после тренировки, особенно летом, ты ничего не можешь есть. Приходилось проявлять силу воли.
Также Анатолий Михаханов рассказал в интервью news.ru об обязанностях, которые на него возложили после того, как он попал в школу сумо.
- В первую очередь меня научили готовить, убираться, мыть посуду. Начинающие борцы выполняют всю работу по дому, а старшие по рангу от неё освобождены. Все проходят через это. Дедовщины, в худшем смысле, в сумо нет. Обстановка приближена к армейской, но без перегибов. Строгая дисциплина в спорте всегда должна быть. Когда надо, тренер может поругать, заставить лучше стараться, но бить запрещено, всё основано на внушении. Спортсмен должен понять, что это ему надо, а не тренеру. Конечно, жить в одном доме с другими двадцатью борцами и каждый день тренироваться морально тяжело, тут могут сдать нервы, - объяснил корреспонденту news.ru. сумоист.
О своём втором отце и сломанных велосипедах
Уроженец Бурятии в ходе беседы с журналистом news.ru очень тепло отозвался о своем втором отце - учителе Тосимицу Китаноуми (победитель 24 турниров по сумо, экс председатель Ассоциации сумо).
- Китаноуми три года назад умер от рака. Каким он был?
- Он был человеком, который относился ко всем борцам как к сыновьям. Всех называл не по борцовским псевдонимам «сиконам», а по настоящим именам. Меня он звал Тори, потому что японцу было сложно произнести Толя. У них нет звука «л». Он был личностью огромного масштаба. Если бы не Китаноуми и его авторитет на посту президента ассоциации, мир сумо не пережил бы трудностей тех лет. Он родился в то время, когда сумо стали показывать по телевизору. Говорят, уже тогда у него было написано на роду стать йокодзуной и главой ассоциации. Китаноуми очень близко к сердцу переживал все скандалы и трудности в мире сумо, но при этом все решения принимал сам, боясь лишний раз с кем-то советоваться.
Как-то я застал его за тяжёлой думой и сказал: «Может, расскажете мне, о чём переживаете, и вам будет легче. У нас в России говорят: одна голова — хорошо, а две — лучше». Ни один японец такого не мог сказать, а я не постеснялся. После этого у нас наладились отношения, и учитель мог долго слушать мою болтовню. Когда в 2007 году я потерял отца в 24 года, Китаноуми разрешил мне называть его отцом, и мы были всё время вместе, как отец и сын. Он замечательный человек, с открытой душой, который всегда выслушает и подскажет выход. Он учил нас, что безвыходных ситуаций не бывает. Я очень горжусь, что меня воспитывал такой человек.
- Во время своей карьеры борца вы ездили на велосипеде. Как они вас выдерживали?
- За свою бытность в Японии я сломал около семи велосипедов. На машине мне было нельзя ездить, а какая рама выдержит 270 кг? У них постоянно лопались и гнулись спицы. Мне предложили велосипед, на котором возят газеты, которые тоже много весят. Это был самый крепкий почтовый велосипед. Он стоил около 800 долларов, но действительно меня выдерживал. Мне не приходилось беспокоиться, что он сломается во время езды.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце сентября 2018 года стало известно, что Анатолий Михаханов завершил карьеру сумоиста. 21 сентября в Японии состоялась особая церемония - обрезание его косички, которую носят только сумоисты. Через некоторое время он вернулся в Бурятию. Здесь начал проходить курс разгрузочно-диетической терапии в Центре восточной медицины. Анатолий не исключал, что получит в Улан-Удэ высшее образование.