В Бурятии Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по коррупции

Она будет работать до 12 апреля



С 8 по 12 апреля управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит «горячую линию» по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников.



Жители, индивидуальные предприниматели, юридические лица могут обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов по телефону 8 (3012) 41-34-81.



Также в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» (3012) 37-23-30.

