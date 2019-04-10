Она будет работать до 12 апреля
С 8 по 12 апреля управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит «горячую линию» по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны сотрудников.
Жители, индивидуальные предприниматели, юридические лица могут обратиться ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.45 часов по телефону 8 (3012) 41-34-81.
Также в круглосуточном режиме функционирует «телефон доверия» (3012) 37-23-30.
В Бурятии Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по коррупции
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