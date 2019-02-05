В Бурятию приехали Деды Морозы из Греции и Узбекистана. Фоторепортаж

Как сообщал «Байкал-Daily», на Белый месяц в Бурятию в этом году было решено пригласить Дедов Морозов из Греции и Узбекистана. В понедельник, 4 февраля, утром новогодние персонажи Святой Василис (Дед Мороз из Греции) и Корбобо (Дед Мороз из Узбекистана) прибыли в республику.
Они направились в Этнографический музей народов Забайкалья, где находится резиденция Белого Старца – Сагаан Убгэена.
Сказочные персонажи увидели театрализованную программу «Сказочный Сагаалган-2019» с участием артистов фольклорных ансамблей. Дети приняли участие в анимационном квесте по комплексам музея, смогли пообщаться и сфотографироваться со сказочными персонажами.
Затем гости Белого Старца отправились в Иволгинский дацан.
- Вместе с Сагаан Убгэном они посетили Иволгинский дацан, сделали гороо (обход) монастырского комплекса по кругу) и поклонились Пандито Хамбо Ламе Этигэлову, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
С 3 по 7 февраля в Бурятии пройдёт проект «Сказочный Сагаалган-2019». Мероприятие реализуется с 2008 года. В рамках этого проекта традиционно на празднование Белого месяца приглашаются зимние сказочные персонажи из разных регионов России и стран.
В прошлом году гостем стал Санта Клаус из Лапландии Йоулупукки, приехавший со своей женой Муории.
Сегодня празднование Сагаалгана начнётся на площади Советов. Ожидается большое количество зрителей, ведь гостем станет звезда телевидения Алла Михеева.